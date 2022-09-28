KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi

KPSS sonuçları için ÖSYM tarafından tarih verildi. KPSS lisans sınavı sonuçları 21 Ekim tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. KPSS Alan bilgisi, KPSS Genel Yetenek ve KPSS ÖABT sınav sonuçları erişime açılacak. KPSS sonuçları, ilan edilmesi ardından tercih dönemi başlayacak.

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KPSS maratonunu geride bırakan adaylar sonuç tarihini beklemeye başladı. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden ilan edilecek, ardından tercih dönemi başlayacak. Uzun bir çalışma maratonunun ardından emeklerinin karşılığını almak isteyenler 2022 KPSS hakkında detayları merak ediyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 21 Ekim’de açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARININ SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 25 Eylül 2022 tarihinde saat 16.40’tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 05 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.