KYK yurdunda kalan üniversiteli öğrenci: Üç kişilik odalar altı kişiye çıkarıldı

Üniversite sınavındaki barajın kaldırılmasıyla öğrenci sayısı da arttı. Barınma sorunu özellikle KYK yurtlarında daha da güç bir hâl aldı. Sakarya Üniversitesi'nde okuyan S.A., kaldığı KYK yurdunda, üç kişilik odaların altı kişiye çıkarıldığını, özel alanların tamamen yok olduğunu söyledi.

Halil ATAŞ

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Üniversite sınavındaki barajın kaldırılmasıyla öğrenci sayısı da arttı. Barınma sorunu özellikle KYK yurtlarında daha da güçleşti.

KYK YURDUNDAKİ BARINMA SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) eğitim gören Matematik bölümü öğrencisi S.A., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sakarya’da kaldığı KYK yurdundaki, barınma sorununa dikkat çekti.

S.A., “Geçen yıllarda odalarımız 3 kişilikti ama bu yıl üniversite sınavındaki barajın kalkmasından dolayı üniversitelere kayıt oranları fazlasıyla arttı bu yüzden yurt odalarımız 6 kişilik oldu. Özel alanlarımız zaten kısıtlıyken tamamen yok oldu resmen” ifadelerini kullandı.

“MASALARIMIZI İKİ KİŞİ KULLANACAKMIŞIZ”

“Bugün aldığım bir habere göreyse kullandığımız kişisel masalarımızı iki kişi olarak kullanacakmışız” diyen S.A., sıkıntılarını şöyle aktardı;

“Vize ve finallerimiz çoğunlukla aynı zamanda oluyor ve bir masada iki kişi çalışmamız imkansız. Yurt kapasitemiz yaklaşık olarak iki bin kişi ve buna rağmen yemekhanede saatlerce sıra bekliyorduk şimdi bu kapasite iki katına çıkarken yemek sırası inanılmaz derecede uzayacak.

Sıra beklemeyi problem etmesek bile yemek yemek için belirli bir süremiz var ve nasıl zaman yetiştireceğiz. Devletin yurdunda çalışan sayısı yetersiz olduğu için bu sıra oluşuyor zaten. Umarım gereken yapılır.

Üstüne yaz okulunda bizden 800 TL aldılar ama dönem içinde yurt ücretini 450 TL yaptılar ve geçen yılda en son fiyat 450 TL idi.”

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