KYK yurt başvurusu başladı! KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Barınma sorunun çözüme kavuşturmak isteyen üniversite öğrencilerinin beklediği KYK yurt başvuru duyurusu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

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Devlet desteği ile barınma ihtiyacını karşılamak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilecek. Her yıl benzer dönemlerde yapılan KYK başvurusu ilgili süreç ise e Devlet Kapısı üzerinden takip edilebilecek. Yurt ücretleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler.” açıklamasında bulundu.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET’TEN YAPILACAK

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye’de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz

KYK YURT BAŞVURUSU PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını başlattıklarını duyurdu.

Kasapoğlu, Ankara’daki Cebeci Site Yurdu’nda düzenlediği basın toplantısında, yeni bir döneme başladıklarını ifade etti.

Yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirten Kasapoğlu, çok kapsamlı bir hazırlık çalışmalarının olduğunu söyledi. Bu süreci başarılı bir şekilde gerçekleştireceklerini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularımızı an itibarıyla başlatıyoruz. Sevgili öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. Yapılan başvurular bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre puanlandırılmasıyla yerleştirmeler otomatik gerçekleştirilecek. 12 farklı kurum ve bu kurumlardan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte inşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak.”

YURT ÜCRETLERİ EYLÜL AYINDA BELLİ OLACAK

Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili de internette birtakım ifadeler gördüğünü vurgulayarak, “Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler. Bu anlamda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” değerlendirmesini yaptı. AA