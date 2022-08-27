KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

Üniversite öğrenimi için farklı bir şehre gidenlerin tercihi olan KYK yurtları için başvuru süreci geçtiğimiz günlerde başladı. KYK yurt başvurusu e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. KYK yurt başvurusu 28 Ağustos pazar günü sona erecek.

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Barınma sorunun çözüme kavuşturmak isteyen üniversite öğrencilerinin beklediği KYK yurt başvuru duyurusu yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Yurt ücretleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler.” açıklamasında bulundu.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLET'TE

Yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde yurt sorunun çözüme kavuşturmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Üniversite kayıt tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Yurt Başvurusu” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan ekranda yurt başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz.

YURT KAPASİTESİ 800 BİNE ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de yurt kapasitesinin bugün itibarıyla 800 binin üstüne çıktığını açıkladı.

Kasapoğlu, Ankara’daki Cebeci Site Yurdu’nda düzenlediği basın toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlerin umudunu yükseltme misyonu taşıdığına vurgu yaparak “Umudu büyütmek adına buradayız, bir karamsarlık hikayesi için değil. Üniversiteye yeni başlayan gençlerimiz bir dönüm noktasında. Üniversiteye başlayacak tüm genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rabbim tüm gençlerimizi başarılı kılsın.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu belirten Kasapoğlu, “Bu yurt gibi, yüzlercesi inci tanesi gibi. İlk defa göz bebeklerinden ayrılacak anneler babaların gözleri arkada kalmasın. Her bir gencimiz bu ülkenin sahibidir, bugünüdür, yarınıdır, istikbalidir. Her genç gözümüzün ışığıdır. Onların umudunu büyütmek en büyük gayemiz, çalışma alanımız ve hedefimizdir. Türkiye Cumhuriyeti, tüm gençlerini kucaklayacak, ihtiyaçlarını giderecek güçtedir, kudrettir.” diye konuştu.

Yurtların, Türkiye’nin bu zamana kadarki mücadelesinde son 21 yılda attığı en önemli adım olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:

“Yurtlarımız, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, sosyal devlet olma yolunda, genç odaklı, hizmet odaklı, eser odaklı anlayışla Türkiye’de bir uçtan bir uca adeta inci tanesi gibi dizilen hizmet anlayışıdır. Her geçen gün büyütmeye devam ediyoruz. Bu ölçekte bu hacimde üniversite yurt hizmeti sağlayan ikinci bir ülkenin dünyada olmadığını belirtmek istiyorum. Bu bir gurur tablosudur. 412 gençlik merkezi, 326 genç ofis ve binlerce spor tesisi gençlerimizin emrindedir. Dünyanın en güçlü, en geniş, devlet tarafından yürütülen yurt hizmeti ve bu imkanların hepsi gençler için. Bu yurtlar afetlerde zor zamanlarda ülkenin tüm evlatlarına hizmet veriyor. Pandemi sürecinde 150 binden fazla vatandaşımızı yurtlarımızda izolasyon amaçlı misafir ettik. Bu da bir uygulama olarak özgün ve benzeri yoktur. Hareketlilik programı, uluslararası proje ve organizasyon, STK çalışmaları için de bu yurtlar hizmet veriyor. Geçen hafta Konya’da yapılan İslami Dayanışma Oyunları’nda 6 binden fazla misafir ağırladık. Misafirlerin hayran kaldığı, adeta şehri andıran yurdumuz oyunlar köyü olarak hizmet verdi.”

Cebeci Site Yurdu’nda pek çok kişinin hatıralarının olduğunu, Ankara’nın en eski yurtlarından olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Burada bir programımda gençlerle görüşürken ‘burayı yenileyelim’ dedik. Gençler ‘Yıkarsınız, inşası yıllar alır. Biz mağdur oluruz’ dediler. ‘En kısa sürede yıkacağız ve en modern şekliyle yapacağız’ dedik. Pandemiye rağmen 4 binden fazla kapasitesiyle bu yurdumuzu yeniden inşa ettik. Sosyal tesis, spor imkanları, 750 kişilik konferans salonuyla adeta yine bir şehri andırıyor. Hepsi gençlerimizin umudunu bugünlere yarınlara yürüyüşünü güçlendirmek için. Ankara’da 36 adet yurdumuz var. Çubuk’ta 6 binden fazla öğrencimize ev sahipliği yapacak yurdumuzu tamamladık. Burası 4 binden fazla kapasiteyle üniversite öğrencimize hizmet verecek.” değerlendirmesinde bulundu.

“BİR DEVRİMDEN BAHSEDİYORU”

İl ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye devam etiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Bugün itibarıyla yurt kapasitemiz 800 binin üstüne çıkmış bulunuyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük kapasitesi en kucaklayıcı kapsayıcı kapasitesini yeni rakamlar yeni rekorlarla geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

2002 yılındaki 198 bin kapasitenin baştan sona yenilendiğini dile getiren Kasapoğlu, “O yurtların durumlarını biliyorsunuz. Bu yurt da onlardan biriydi. Yıkılarak tekrar inşa edildi ve yenilendi. İnşaatı devam eden bitmiş yurtlarımız bu sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Bu, 21 yıllık süreçte genç odaklı anlayışın ürünüdür. Türkiye’nin gücünün ürünüdür.” diye konuştu.

Yurtlara ilişkin verilerin arşivlerin geçmişiyle bugünüyle ortada olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Burada bir devrimden bahsediyoruz. Nasıl sporda bahsediyorsak yurt çalışmasında da bir devrimden bahsediyoruz. 190 binlerden 800 bine çıkarılmış bir kapasiteden, yüzde 95’i ranzalıyken yüzde 10’a düşmüş bir sisteme geçmekten bahsediyoruz. Isıtma, soğutması, beslenmesi, odalarında duşu, yaşam alanları… Bu yıl başlattığımız ‘Seyahatsever’ uygulaması, gençler rota çizip, yaz boyu Türkiye’yi dolaşıyor, yurtlarda ücretsiz konaklıyor. Müze kartı da onlara veriyoruz. 100 bine yakın genç an itibarıyla bu hizmetten faydalandı. Ne zaman gerekiyorsa bu yurtların kapıları tüm milletimize açık. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya, öğrenci konaklama talebininin devlet olarak yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, Fransa yüzde 15’ini ABD ise yüzde 12’sini karşılıyor. Geçtiğimiz yıl yerleştirme oranımız yüzde 90’ın üzerinde pandemiye rağmen. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek bir altyapıdan bahsediyoruz. Bu altyapıyı il il, ilçe ilçe gelişen ihtiyaca göre dönüştüren büyüten dinamik bir yönetim anlayışından bahsediyoruz. Elbette bu gurur tablosunu hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlendirmeye büyütmeye standartları tüm imkanları seferber ederek geliştirmeye devam edeceğiz.”

“BU İŞLER LOBİLERLE AJANSLARLA İŞ TUTMAKLA OLMAZ”

Gençlerle yan yana olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Birileri gibi gençleri bir istismar malzemesi olarak görmüyoruz. Gençlerin bir istismar alanı olarak kullanılmasına da müsaade etmeyiz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin kendileri için her şeyin üzerinde olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Amacımız gençlerimizi güçlü kılmak. Hayatlarında gençlere dair bir proje, bir fikir koymayanların ucuz politika anlayışlarıyla bu mükemmel altyapıyı küçültmeye itibarsızlaştırma çalışmalarına da asla müsaade etmeyeceğimizi söylemek istiyorum. Kredi sistemiyle, burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülkeyiz. Bir kalemde 30 milyara yakın bir TÜFE oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte meclisimiz ilgili çalışmayı inşallah ekim ayında yapıp bitirecek ve gençlerimize TÜFE’siz ÜFE’siz bir kredi imkanı sunacağız. 1961’de yapılan bir kanun çalışmasını yeni bir kanunla genç odaklı anlayışımızla yeni bir boyuta taşıyoruz.” diye konuştu.

Gençleri istismar etmeye kalkanların bahsedilenleri yapmayı hayal dahi edemeyeceklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yerel yönetimlerdeki uygulamalarından görüyoruz işte büyük şehirlerde kaç tane yurt inşa etmişler kaç kişiye bu sistemde yurt altyapısı sunmuşlar. Biz yaptıklarımızla icraatlarımızla ürettiklerimizle konuşuyoruz. Bununla birlikte gençlerin yanında olmaya ve onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Bu işler lobilerle ajanslarla iş tutmakla olmaz. Üreterek olur, samimiyetle olur. Gençlerin derdini ihtiyacınızı temel alacaksınız. İşte bu mekanlar her şeyiyle onların ve bu güzide mekanları karalamaya kalkanlara da asla izin vermeyeceğiz.” AA