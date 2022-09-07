KYK yurt sonuçları açıklandı! KYK yurt sonuçları e Devlet sorgulama ekranı…
KYK yurt sonuçları GSB tarafından açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu. KYK yurt sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Üniversite öğrencileri günlerdir KYK yurt başvuru sonuçlarını bekliyordu. KYK, resmi internet sitesinden ilk yerleştirme ve ara sınıf yurt sonuçlarını açıkladı. Öğrenciler KYK yurt sonuçlarını haberimizdeki linkten öğrenebilecek. İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı…
EN YÜKSEK YERLEŞTİRME ORANI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Site Yurdu’nda açıklamalarda bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik.” dedi.