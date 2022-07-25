LGS 2. tercihleri ne zaman yapılacak? LGS 1. nakil başvurusu nasıl yapılır?

Lise tercih sonuçlarının belli olmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, LGS nakil başvurusu işlemi yapabilecek. MEB'in yayınladığı takvime göre lise nakil işlemleri 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde alınacak.

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LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı günün gelmesiyle öğrenciler birinci nakil ve ikinci nakil başvuru tarihlerini de merak ediyor. Bir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar nakil başvurusunda bulunacak.

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN?

Nakil başvuru süreci, LGS sonuçları sonrasında başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzuna göre lise nakil süreçlerine ilişkin tarih şu şekilde:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

LGS 2. TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.