LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? LGS ne zaman yapılacak 2022?

Liselere giriş kapsamında düzenlenen merkezi sınava ilişkin tarih geçtiğimiz haftalarda belirlendi. LGS 5 Haziran tarihinde yapılacak. Öğrenciler artık erişime açılacak LGS sınav giriş belgesi ile sınav yerlerini öğrenmeyi bekliyor. Kılavuza göre fotoğraflı LGS giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS için artık sayılı gün kaldı. Bu sene sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti. LGS sonuçları 30 Haziran 2022'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak” dedi.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, “LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı.

Bakan Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunduk” bilgisini verdi.

LGS GİRİŞ BELGESİ 27 MAYIS’TA YAYINLANACAK

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Birinci oturum saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS SONUÇLARI 30 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.