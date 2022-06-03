LGS ne zaman, saat kaçta? LGS kaç dakika sürüyor?

LGS, 5 Haziran günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. LGS sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. LGS birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. LGS birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. LGS ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

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LGS için geri sayım sürerken öğrenciler erişime açılan sınav giriş belgesi ile sınav yerlerini öğreniyor. LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

LGS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve meb.gov.tr üzerinden açıklandı.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Birinci oturum saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak” dedi.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, “LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı.

Bakan Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunduk” bilgisini verdi.

LGS SONUÇLARI 30 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS İÇİN MEB’DEN ÖNERİLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınava katılacak öğrenciler için bir e-broşür hazırladı. E-broşürde öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri ve sınav kaygısıyla başa çıkabilmeleri için önerilere yer verildi.

Uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Sınav İçin Öneriler” başlıklı e-broşür Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresinde yayımlandı. Sınav kaygısının belli bir düzeyde normal ve yaşanması gereken bir duygu olduğunun ifade edildiği broşürde aşırı kaygının ise performansın tam olarak sergilenmesinin önünde bir engel oluşturacağı belirtildi. Broşürde sınav ile ilgili duyguları kontrol etmeye yönelik öneriler fiziksel, psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta sıralandı. Sınava katılacak öğrencilere yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, yürümek, koşmak gibi egzersizler yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri önerilirken duygularını konuşarak, yazarak ya da resmederek ifade etmelerinin kaygıyı azaltacağı vurgulandı.

Sınava hazırlanan öğrencilerin tüm bu önerileri hayata geçirebilmeleri için broşürde örnek egzersizlere de yer verildi.