LGS sınav giriş belgesi yayımlandı! LGS sınav giriş belgesi nasıl alınacak?

LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş bilgileri erişime açıldı. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin LGS sınav giriş belgesini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 5 Haziran’da yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sınavlar için artık son hazırlıklarını yapan 8. sınıf öğrencilerinin hangi okulda sınava gireceği giriş belgesi ile belli oldu. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. Birinci oturum saatiyle 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS 2022 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer'den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak” dedi.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, “LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar hazırlandı.

Bakan Mahmut Özer, Bakanlık olarak özel eğitim öğrencileriyle ilgili pek çok yeni çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nu bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunduk” bilgisini verdi.

LGS SONUÇLARI 30 HAZİRAN’DA

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

UZMANLARDAN LGS ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI ÖNERİLERİ

PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin sınav öncesi ve sınav sırasında öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutacak önerilerde bulundu.

Öğrencilere sınava 1 hafta kala tavsiyelerde bulunan Barış Sezgin’in verdiği tavsiyelerin ana başlıkları şu şekildeydi;

Kaygı kontrolü: Kaygı aslında herkeste bir miktar olması gereken ve doğru kontrol edilmesi gereken bir duygudur. Önemli olan kişinin kaygılandığında nasıl davranacağını bilmesidir. Olumlu düşünmek ve belirli periyotlarla derin nefes alıp vermek kaygınızı azaltacaktır.

Durum değerlendirmesi: Son haftada, sene başından bu yana yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılmalı. Hangi ders veya konularda iyisin, nerelerde eksiklerin var? Hangi soru türlerinde zorlanıyorsun? Son hafta en çok neye ihtiyacın var? Bu sorulara verdiğiniz cevaba göre son hafta planını uygulayabilirsiniz.

Örnek soru çözümleri: Sınava sayılı günler kala MEB’in yayınladığı örnek sorulara yeniden göz gezdirmek faydalı olacaktır. Soruları ezberlemiş olsanız dahi yeniden çözmek veya üzerinde düşünmek, bu sorular üzerinden de yeniden pratik yapmak sizi tanıdık bir sınava hazırlayacaktır.

Sınav simülasyonu yapın: Her sabah mutlaka bir deneme çözülmeli. Sınav saatine biyolojik olarak uyum sağlama ve bu saatte soru, deneme çözme alışkanlığını pekiştirmek amacıyla sınav öncesi uygulanabilir bir pratik ve alışkanlık sağlayacaktır. Ayrıca sınav gününü, bu ve benzer şekilde zihninde canlandırarak, sınav anında yaşanılanları önceden görmek, ihtimal durumlara yönelik alacağın tedbirlere yönelik hazırlık yapma açısından önemlidir.

Yorucu etkinliklerden uzak durun: Sınavdan bir gün önce ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte sevdiğiniz bir plan yapabilirsiniz. Ancak yorucu etkinliklerden ve oyunlardan uzak durun. Midenizi yoracak ağır besinlerden kaçının. Yemek ve uyku rutinlerinizi bozmayın.

Motivasyonunuzu yüksek tutun: Yıl boyunca katıldığınız sınavlar LGS’nin bir provasıydı. Bu sınavın da deneme sınavları gibi olduğunu düşünmek gerekiyor. LGS önemlidir ancak hayatımızda karşımıza benzer sınavlar çıkacağını da unutmamalıyız. Öncelikle tüm emekleriniz için kendinize ve bildiklerinizin gücüne inanmalısınız.

Sınav arasında soruları tartışmayın: Sınav arasında diğer adaylarla soru değerlendirmesi yapmak motivasyonu olumsuz etkileyecektir. Hangi şıkların doğru ya da yanlış olduğunu cevap anahtarı belirleyecektir.