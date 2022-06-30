LGS sonuçları açıklandı! MEB 2022 LGS sonuçları sorgulama ekranı…

LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS sonuçları için sorgulama yapmak isteyenler "sonuc.meb.gov.tr" sayfasından kişisel bilgilerini kullanarak sınavdan aldığı puanı öğrenebiliyor. Sonuçların ardından 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı LGS'de tercih aşamasına geçilecek. İşte 2022 LGS sonuçları ve sınava dair detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi için sonuçları açıldı. İyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler bir sonraki adımda tercih heyecanını yaşamaya başlayacak.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Öğrenciler, istenilen bilgileri girerek LGS sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS SONUÇ RAPORU YAYINLANDI

Sınava başvuran toplam 1.236.313 öğrencinin 1.031.799'u sınava katılmış, sınava katılım oranı geçen yıla yakın seyrederek %83,46 oldu.

LGS sonuçlarına göre 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı.

Öğrencilerin sınav performanslarını değerlendirmek için her bir alt testteki doğru cevap sayılarının dağılımı ve dağılıma dair istatistikler kullanıldı. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında en yüksek ortalamanın Fen Bilimleri testinde olduğu (9,50), Türkçe alt testi ortalamasının da Fen Bilimleri alt testine oldukça yakın (9,22) olduğu belirlendi. Matematik alt testinde ise ortalama 4,74 olarak hesaplandı. Soru sayısı 10 olan alt testler arasında ise ortalama doğru cevap sayısının en yüksek olduğu alt test Din Kültürü ve Ahlak Bilgisidir (6,45). Bu alt testi sırasıyla T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (5,54) ve Yabancı Dil (4,59) alt testleri takip ediyor. Kısmi farklar olmakla birlikte doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılındaki Merkezi Sınav ortalamaları ile benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Diğer taraftan, her ikisi de sayısal bölümde bulunan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki doğru cevap sayısı ortalamaları 2021 yılından kısmen yüksek. Bu fark 300-400 ve 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranlarının 2021 yılına göre artmasına yol açtı.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii.Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.