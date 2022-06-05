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LGS soru ve cevap kitapçıkları yayınlandı

Liselere Giriş Sınavı tamamlandı ve MEB tarafından yapılan açıklamayla LGS soru ve cevapları erişime açıldı.

Sozcu.com.tr
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LGS soru ve cevap kitapçıkları yayınlandı

MEB’ten yapılan açıklamaya göre; 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın sayısal ve sözel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı.

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1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ KATILDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınavın, sorunsuz bir şekilde tamamlandığı açıklandı. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı.

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