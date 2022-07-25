LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS sonuçları sorgulama ekranı…

LGS tercih sonuçları, MEB tarafından açıklandı. Öğrenciler önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liselerin belli olduğu yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

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Eğitimine hayalini kurduğu lisede devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda tercihlerini tamamlamıştı. MEB tarafından verilen sonuç tarihini bekleyen öğrenciler MEB.gov.tr adresine sonuçların açıklanmasıyla akın etti.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS tercih sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisi ile öğrenebilecek.

LGS SONUÇLARI GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILDI

Uzun süredir hem öğrenci hem de veliler tarafından heyecanla beklenen lise yerleştirme sonuçları günün erken saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MEB sayfasında yoğunluk yaşandı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecek.

SINAVLI OKULLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 99

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021’e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:

*Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021’de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4’e ulaştı.

*Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı.

*Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95’e ulaştı.

*Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi.

Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94’ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

*Yerel yerleştirmede, 2019’da öğrencilerin yüzde 91’i tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020’de yüzde 92’ye çıktı, 2021’de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı.

*2022’de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94’e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı.

*Dolayısıyla bu sonuç, LGS’de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor.”

İLK TERCİHİNE YERLEŞME ORANI YÜZDE 55'E YÜKSELDİ

Benzer bir iyileşmenin, ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü bildiren Özer, “İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55’e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi.” diye konuştu.

Sınavsız yerel yerleştirmede Anadolu Lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin daha üst tercihlerindeki okullara yerleşmeleri memnuniyetinin arttığını kaydeden Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

*Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53’ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti.

*Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57’ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99’a ulaştı.

*2021’de Anadolu imam hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 55’i birinci tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir

*Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti. Bu yıl ise Anadolu İmam Hatip liselerine sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 57’si ilk tercihine, yüzde 88’i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleşti.

*Bu yıl en büyük iyileştirme mesleki ve teknik ortaöğretimde yaşandı. İlk tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 46 iken bu yıl yüzde 52’ye çıktı.

*Aynı zamanda, ilk üç tercihindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumuna yerleşen öğrencilerin oranı 2021’de yüzde 82’den 2022 yılından yüzde 88’e yükseldi.

NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakan özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

*LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.

*Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

*Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak.