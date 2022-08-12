LGS ve YKS’de FETÖ taktiği mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri imam hatip liselerine yerleştirmek için Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonuçlarında, son 4 yıldır sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü sonuçlarını açıklıyor. Diğer genel müdürlüklerin verilerini gizliyor.

Sultan UÇAR

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Türkiye'de 4 milyon 470 bin adayın girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretime Kabul Sınavı (YKS)'ye de gölge düştü. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatiplerden üniversite sınavına ilk 100'e 57 öğrencinin giriş yaptığını açıklayarak, adayların lise tercihlerinde manipülasyon yapıyor. İlk 100'e girdiği ilan edilen adayların üniversite sınavının birinci basamağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) mi? Yoksa ikinci basamak olan Alan Yeterlilik Testi(AYT)'deki sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil veya birinci basamakta mı yani ilk 500'de olup olmadığı kamuoyundan gizleniyor.

Fen liseleri dahil, eğitim sistemindeki en başarılı liselerin üniversite sınav başarı veya başarısızlıkları saklanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ek yerleştirme sürecinin arkasına sığınıp, yerleştirme sonuçlarını ayrıntılı duyurmuyor. Eğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, MEB'in İHL'ler lehine piar yaptığını söyledi ve şu soruları yöneltti:

– İHL'de ilk 100'de yıllara göre 17, 27, 42, 57 öğrenci varsa fen liseleri, Anadolu liseleri, meslek liselerindeki öğrencilerin üniversite sınavı başarı durumu ne? İHL'de daha fazla matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat eğitimi mi veriliyor?

– Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne tarikatlar mı hakim oldu? FETÖ taktikleri uygulanarak üniversite sınav soruları bu okullarla önceden paylaşılıyor olabilir mi?