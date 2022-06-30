LGS yüzdelik dilim nedir? LGS’de yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır?

LGS'de sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler doğru tercihleri yapabilmek için LGS tercih kılavuzunu bekliyor. Daha başarılı tercih yapmak isteyen öğrenciler, LGS tercihleri için önemli olan konuları öğrenmek istiyor. Yüzdelik dilim ile öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ve sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralaması belirlemesine olanak sağlayabiliyor.

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LGS’de aldığı puanları öğrenen öğrenciler, tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte tercihlerini yapmaya başlayacak. MEB LGS tercih kılavuzunun yakın zamanda açıklanması bekleniyor. LGS tercih sürecinde yüzdelik dilim bir başarı sıralama yöntemidir. İşte LGS tercihlerinde kritik konulardan olan yüzdelik dilim açıklaması…

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESEPLANIR?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.