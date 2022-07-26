LGS’de çöküş istatistiği: Öğrencilerin sadece yüzde 18,3’ü yerleşebildi

2022 LGS sonuçlarına göre, öğrencilerin sadece yüzde 18,3’ü sınavla öğrenci alan bir okula yerleşti. Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Anadolu Lisesi kontenjanları yüzde yüz dolarken; İmam Hatip Ortaokulu mezunu öğrencilerinin yüzde 47,4’ü Anadolu İmam Hatip Liselerini tercih etmedi.

Sozcu.com.tr

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Sınav sonuçlarını değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “2022 yılında sekizinci sınıftan mezun olan 1.236.308 öğrencinin 204 bin 529'u sınava dahi katılmadı. Merkezi sınav sonucuna göre 188.875 öğrenci merkezi olarak yerleşti. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 1.047.000 bin çocuğumuzu başarısız ilan edildi” dedi.

Kaya, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

*Okulların nitelikli niteliksiz diye ayrılması, çocuklarımızın da nitelikli niteliksiz olarak ayrıştırılmasına, öğrenci ve aileleri üzerinde yıkıcı bir algının yaratılmasına neden olmuştur.

*LGS, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleşmesine, eğitimde adaletin kırıntısının da yok olması sonucunu doğurmuştur. Körpe beyinlerin yönlendirilmesi ile kontenjanları şişirilen İmam Hatip Ortaokullarından mezun olan gençlerin yarısının diğer liseleri tercih etmesi de eğitimde baskının ne boyutlara ulaştığının en önemli göstergesi olmuştur.

*Öğrencilerin talebini yok sayan, bir tercih sistemini dayatmak bilime karşı boşa kürek sallamaktır, zaman kaybıdır. Bilimi dışlayan, bilimden uzaklaşan her sistem gibi bu ucube sistem de çökmüştür.

2022 LGS İSTATİSTİKLERİ

Yıldırım Kaya, “LGS'de çöküşün istatistikleri”ni şöyle açıkladı:

2022 yılında; 1.236.308 öğrenci sekizinci sınıftan mezun oldu.

Yapılan Merkezi Sınava toplam 1.031.779 öğrenci katıldı.

Sekizinci sınıftan mezun olan 204 bin 529 öğrenci sınava katılmadı.

Merkezi sınav sonucuna göre 188.875 öğrenci merkezi olarak yerleşti.

(Öğrencilerin %18'3'ü sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşti)

LGS yerleştirme sonuçları 1.047.000 bin çocuğumuzu başarısız ilan etti.

Anadolu liselerine 65 bin,

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine 35 bin,

Anadolu İmam Hatip liselerine 38 bin,

Fen Liselerine 38 bin,

Sosyal Bilimler Liselerinde 10 bin öğrenci yerleşmiştir.

TERCİH YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI AZALIYOR

Tercih dönemi sonunda, merkezi sınava katılan öğrencilerin;

2019 yılında %42,68'i tercih yapmıştı

2022 yılında bu oran %38,44'e düştü

TERCİHLERİ NETİCESİNDE YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

2020 yılında 212.485 bin öğrenci yerleşti.

2022'de ise 188 bin öğrenci yerleşti.

FEN, ANADOLU VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN KONTENJANLARI TAMAMEN DOLDU

Fen Lisesi %100 doldu.

Sosyal Bilimler Lisesi %100 doldu.

Anadolu Lisesi %100 doldu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi %97,18 doldu.

Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi %94,91 doldu.

İMAM HATİP ORTAOKULU MEZUNLARININ YARISI İMAM HATİP LİSELERİNİ TERCİH ETMEDİ

İmam hatip ortaokulu mezunu öğrencilerinin %47,4'ü Anadolu İmam Hatip Liseleri dışındaki okulları tercih etti.

Anadolu İmam Hatip liselerine yerleşen öğrencilerin sadece %52,5'inin imam hatip ortaokulu mezunu oldu.

ÖZEL ORTAOKUL MEZUNLARI ANADOLU, FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSESİNİ TERCİH ETTİ

Özel ortaokul mezunlarının neredeyse tamamının Anadolu liseleri, fen liseleri ya da sosyal bilimler liselerine yerleşti. Özel ortaokul mezunlarının imam hatip lisesini tercih etmedi.

Özel ortaokul mezunlarının %95,9'u Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tercih etti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN LİSE TÜRÜ

Birinci sırada; Fen Lisesini tercih eden öğrencilerin oranı %31,4,

İkinci sırada; Anadolu Lisesi,

Üçüncü sırada; Anadolu İmam Hatip Lisesi

Dördüncü sırada; Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.

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