Lise taban puanları, yüzdelik dilim ve okul kontenjanları yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri, e-okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

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LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri tercih süreci öncesinde öğrencilere yardımcı oluyor. İşte LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler…

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021’de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.