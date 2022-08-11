‘Liselere yerleştirmede İmam Hatip dayatmasına son verilmelidir’

Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, LGS sonucunda yüzlerce öğrencinin hiçbir okula yerleşemediğini belirterek “Yerleşemeyen öğrenciler için sadece İmam Hatip Liseleri dayatılmaktadır. Veliler ise çocuklarını kendi istedikleri lise türünde okutmak istiyorlar. Liselere yerleştirmede İmam Hatip dayatmasına son verilmelidir” dedi.

İsmail AKIN

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Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, LGS sonucunda yerleşemeyen öğrencilere dikkat çekti.

Yerleşemeyen öğrencilerin İmam Hatip Liselerine yönlendirildiklerini söyleyen Sönmez, “Yüzlerce öğrenci hiçbir okula yerleşemedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar kalan öğrencileri kontenjanı açık olan okullara yerleştirecek. Fakat açık kontenjanlar sadece İmam Hatip Liselerinde gözüküyor. Yerleşemeyen öğrenciler için sadece İmam Hatip Liseleri dayatılmaktadır. Veliler ise çocuklarını kendi istedikleri lise türünde okutmak istiyorlar. Liselere yerleştirmede İmam Hatip dayatmasına son verilmelidir. Örneğin Muratpaşa ilçesinde kontenjanı açık gözüken üç okul var üçü de İmam Hatip Lisesi. Diğer ilçeler de farklı değil” diye konuştu.

“EĞİTİM SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ DAYATMALARINDAN BİRİSİDİR”

Son yıllarda yeni yapılan okulların neredeyse tamamına yakınının İmam Hatip Lisesi olarak açıldığını ancak bütün ilçelerde Anadolu Lisesi talebinin bulunduğunu anlatan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıllarda İmam Hatip Liseleri kontenjanları dolmamasına rağmen hala İmam Hatip Lisesi yapımına devam ediliyor olması eğitim sisteminin en önemli dayatmalarından birisidir. Dayatılan bu sistemle veliler, ya komisyon kararıyla İmam Hatip Lisesine razı olacak, ya da ekonomik durumunu zorlayarak özel okula yönelmek zorunda kalacaktır.

Yoksul aile çocukları özel okullara gidemeyeceğine göre örgün eğitim içinde kalmak istiyorsa İmam Hatiplere razı olmak zorunda kalacaktır. Ne yazık ki yoksulluk en çok çocukların ve gençlerin geleciğini etkiledi. Eğitim sisteminin gerici ve piyasacı dayatmaları gençlerimizi örgün eğitimden uzaklaştırdı. Bu nedenle son yıllarda açık liseye geçiş yapan öğrenci sayısı çok arttı”

“BU LİSE YERLEŞTİRME ANLAYIŞI TERKEDİLMELİDİR”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullaşmayı talebe göre planlamakla yükümlü olduğunu belirten Sönmez, şunları söyledi:

“İmam Hatip Liselerine talep yoktur. İmam Hatip Liselerinin yaygınlaştırılması ve kontenjanlarının zorla doldurulması eğitim hakkı açısından bir dayatmadır. Bu dayatmayla laik, bilimsel eğitim anlayışından tamamen uzaklaşılmıştır. Daha lise çağında olan gençlerimize uygulanan bu tür dayatmalar onların yaşamlarını önemli oranda olumsuz etkilemekte, güven duygularını yok etmektedir.

Eğitimin amacı her bireyin kendi ilgisine, yeteneklerine göre eğitim süreçlerini tamamlamasını sağlamaktır. Eğitim Bilimi ile izah edilemeyecek olan bu lise yerleştirme anlayışı terk edilmelidir. Eğitim Sen olarak çağrıda bulunuyoruz. Liselere yerleştirmede gençlerimizin ve velilerin tercihleri dikkate alınmalıdır. Gençlerimizi zorla istemedikleri İmam Hatip Liselerine kaydederek onlara kötülük yapmış olursunuz. Eğitim Sen Antalya Şubesi olarak sürecin takipçisi olacağız.”