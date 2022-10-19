Maden mühendisi markette kiralık diploması madende

Cumhurbaşkanlığı raporu: Maden mühendisliği mezunlarının yüzde 80’ine kamuda iş yok! İşsiz maden mühendisleri diplomalarını 5 bin 500 lira asgari ücretle kiralıyor. Diplomasını kiralayan E.B., “Maden mühendisliğinde diploma kiralama çok yaygın. Ben de kiraladım. Maden ocağını görmedim. Ocağın bulunduğu Afyon’a hiç gitmedim. Diplomam çalıştı” dedi.

Sultan UÇAR

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Maden kazalarını önlemede kilit noktadaki, maden mühendisliği eğitimini masaya yatırdık. Amasra'da 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlaması için yapılan “kader” tartışmalarının cevabı, Cumhurbaşkanlığı Üni-Veri Araştırma Rapor'unda ortaya çıktı. Rapora göre; maden mühendislerinin yüzde 80'i kamuda iş bulamıyor. Maden mühendisliği mezunları diplomalarını 5 bin 500 lira asgari ücretle kiraya verip zincir marketlerde çalışıyor.

ÖLÜMÜNE SUSKUNLUK!

Diplomasını kiralayan Maden Mühendisi E.B., “Maden ocağında üretim için yasaya göre maden mühendisi çalıştırmak zorunlu. Maden mühendisinin görevi, ürün çıkarılırken işçilerin can güvenliğini sağlamak için kontroller yapmaktır. Yasaya göre mühendis, tehlikeli bir durumda üretimi anında durdurabilir. Yazılı olarak durdurabilir ama fiziken durduramaz. Çünkü, maaşı patrondan alıyor. İşçilerin can güvenliği riski olsa da, üretimi durduran mühendis işten atılıyor. Ölüm riskine rağmen gözünü kulağını kapatıp, herkes susuyor. Maden mühendisleri için diplomalarını asgari ücretle kiralamak çok yaygın ve sıradanlaştı. ”

“DİPLOMALAR ÇALIŞIYOR”

“Ekonomik nedenlerle, ben de diplomamı asgari ücrete kiraya verdim. Maden ocağını hiç görmedim. Ocağın bulunduğu Afyon'a hiç gitmedim. Diplomam üretim için kullanıldı. İstanbul'da bir markette çalışıyordum. Maden mühendisleri, üretimde çok gereksiz, kağıt üstü ve kanuni bir zorunluluk gibi görülüyor. Çoğu maden mühendisi, maden ocaklarında, kantar gibi angarya işte çalıştırılıyor. Maden Mühendisleri Odası belirli bir asgari ücret belirlese de, uyulmuyor. 2018'de SGK, maden mühendisleri için belirlenen asgari ücretin altında maaş verilmemesi uygulamasını çalışan aleyhine tek taraflı feshetti. İşverenler, işçi asgari ücretine bile maden mühendisi çalıştırıyor. Mühendis madene hiç gitmiyor ama diploması madene gidip, kağıt üstünde çalışıyor.”

“MÜFETTİŞLERİ GÖRMEDİM”

“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Kanunu'na göre, bir işletme 2 vardiya ise 2 ve 3 vardiya ise en az 3 maden mühendisi çalıştırmak zorunda. 2-3 vardiya var ama tek mühendis çalıştırılıyor. Mühendis, her şeyin tek sorumlusu. Daimi nezaretçi olduğu için madenin güvenliği için madende sürekli bulunması gerekir. Şu anda 3 vardiya olan bir maden şirketinde tek mühendisim. 24 saat madenden çıkmamam gerekir. Daha çok yeni denetim geçirdik. Madeni denetleyen müfettişleri hiç görmedim. Denetlemeler kağıt üstünde yapılıyor. Denetim önceden haber verildiği için eksiklikler zaten gideriliyor.”

ZONGULDAK'TA YÜZDE 93'Ü BOŞ!

Türkiye'nin maden denilince ilk akla gelen ili Zonguldak'taki Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'ne 2022 YKS'de verilen 15 kontenjana sadece 1 öğrenci yerleşti. Maden mühendisliği bölümünün yüzde 93'ü boş kaldı. ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde aynı bölüm yüzde 100 doldu.

Maden var öğrenci yok!

■ Türkiye'de son 1 yılda 20 bin 359 kişi artışla mimar ve mühendis sayısı 618 bin 796 oldu.

■ 2 bin 526'sı kadın, 16 bin 832'si erkek olmak üzere 19 bin 358 maden mühendisi var.

■ ODTÜ, İTÜ dahil 13 devlet üniversitesi için 2022 YKS'de 455 öğrenci kontenjanı verildi.

■ Maden mühendisliğinin 2022 yılı 455 kontenjanından 346'sı dolarken, 109'u boş kaldı.

■ Maden mühendisliği bölümü doluluk oranı yüzde 76 olup, her 4 kontenjandan 1'i boş kaldı.

■ Ankara, İstanbul, İzmir'deki 270 kontenjan yüzde 100 dolarken, maden olan şehirler boş.

Mühendisler asgari ücretle çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Üni-Veri Araştırma Raporu, maden mühendisliği mezunlarının, ‘iş bulma süresi, nitelik uyuşmazlığı, kamuda istihdam, sektör dağılımı, firma büyüklüğü, başlangıç ücreti' gibi 6 ayrı kriterde durumunu gözler önüne serdi. İşte o rapor:

■ Maden Mühendisliği mezunlarının yüzde 48'i ancak 4 bin 250 lira ile 5 bin 999 lira arası maaşla iş bulabiliyor.

■ Yüzde 23'ü 6 bin ile 8 bin lira, yüzde 12'si 8 bin ile 10 bin lira ve yüzde 17'si 10 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor.

■ İşsizlik nedeniyle yüzde 29.2'si yani her 3 mezundan 1'i alanı dışında düşük nitelikli işlerde çalışıyor. Yüzde 70.2'si alanında iş bulsa da, asgari ücretle çalışıyor.

MEZUNLARIN YÜZDE 80'İ İŞSİZ

■ Maden Mühendisliği mezunlarının kamuda işe yerleşme oranı yüzde 20'lerde kalırken, yüzde 80'i devlette iş bulamıyor.

■ Mezunların yüzde 9.5'i mezun olmadan önce iş bulurken, yüzde 47.6'sı ilk 6 ayda düşük nitelikli iş bulabiliyor.

■ Mezunların yüzde 17.2'si 6-12 ay içinde ve yüzde 25.7'si her 4 mezundan 1'i ise 12 ay ve sonrası işsiz kalıyor.

İmamlara jet atama!

Cumhurbaşkanlığı Üni-Veri Raporu'na göre: İslami İlimler (İlahiyat) gibi fakülte mezunlarının yüzde 90'a yakını devlette hızla işe giriyor. Yüzde 60'ı ilk 6 ayda iş bulurken, alanı dışında iş yapanların oranı yüzde 3.3'de kaldı.

NOT DEFTERİ

■ MEB Okullaşma İstatistikleri: İlkokulda 195 bin, ortaokulda 298 bin, lisede 373 bin kız okula gitmiyor.

■ Açık öğretimdeki 636 bin 270 kız çocuğuyla birlikte, Türkiye'de 2 milyon 233 bin 286 kız çocuğu okula gitmiyor.

■ TÜİK İstatistiklerle Çocuk Raporu: Son 1 yılda 16-17 yaş grubu 731 bin 16 kız çocuğu evlendirildi.

2022 YKS yerleştirmeleriyle ilgili Maden Mühendisleri Odası'nın çarpıcı raporu:

Akademik kadrolar dağıtıldı!

“Yeraltı kaynakları potansiyellerinin değerlendirilmesi için önemli olan Maden Mühendisliği bölümleri kapatılmış, akademik kadroları dağıtılmış veya lisans düzeyinde öğrenci almamış. Bulundukları bölge ve kentin yeraltı kaynakları potansiyeli ve maden mühendisi ihtiyacı dikkate alınarak, üniversitelerin akademik kadro ve altyapı eksiklikleri giderilmeli.”

“Maden mühendisliği, temel bir mühendislik disiplini olup, giren öğrencilerin fizik, matematik, geometri ve kimya gibi sayısal alanda iyi bir donanıma sahip olmaları gerekir. Öğrenciler, YKS'de sözelden gelen başarı puanları ile maden mühendisliğine giriyor. Mühendis adayları, gerekli teknik eğitimi alamayıp, yetersiz teknik elemanlar yetiştiriliyor.”