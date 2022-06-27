Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Arapça destekleme kursları açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim yılından itibaren Arapça ve İngilizce destekleme ve yetiştirme kursları açılacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü imza törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Mahmut Özer, şunları söyledi:

– Yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bunu halledeceğiz. Çalışmalarınız da nihayetlendi. Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz.

– Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağız.

TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMECEĞİZ

– 2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz.

– Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz. “Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor” sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

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