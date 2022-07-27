Milyonlarca aday uçurumun kıyısında!

Üniversite sınavında aday sayısının 3.2 milyona çıkması, tüm sıralamaları değiştirdi. 2021’de yıl aynı neti yapan öğrenci ile bu aynı neti yapan öğrencinin sıralaması 417 bine kadar geriledi.

Sultan UÇAR

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2022'LİLER ŞANSSIZ

YKS'de, arz -talep dengesi değişti. Tercih yapan aday sayısı artacak. TYT matematikte geçen yıl 5.5 olan net ortalaması, bu yıl 6.9'a yükselirken 1.1'lik değişim, sınava bu yıl giren adayları yüz binlerce rakibinin gerisine attı.

HUKUK ZORLAR!

Üniversite sınavına son 10 yılda giren 22 milyon adaydan yüzde 37.4'ü kazanırken, yüzde 62.6'sı elendi. Baraj kaldırıldığı için sınava giren aday sayısı bu yıl 614 bin kişi, yüzde 24.6 arttı. EA'da hukuk başarı sıraları yükselecek. ‘Sıram 60-70 bin. Hukuk Fakültesi'ne kesin girerim' diye düşünen çok yanılır.

SÖZEL 417 BİN ATTI

Sözel'de geçen yıl aynı net ve puanla 280 bin 386. olan aday bu yıl 697 bin 661. sıraya indi.

Eşit Ağırlık'ta geçen yıl 79 bin 641. olan aday bu yıl aynı net sayısı ve puanla 282 bin 950. olabildi.

Sayısal'da aynı net ve puanla geçen yıl 139 bin 439. olan aday bu yıl 257 bin 698. sıraya düştü.

1 SORU-1 CEVAP

Tercih sıralaması nasıl yapılmalı?

– Geçmişte başarı sırasının yüzde 50 üstünden ve yüzde 100 altından tercih listesi oluşturuluyordu. Bu yıl yelpaze açılmalı. Örneğin; 100 bininci sıradaki bir aday 20-30 bin ile 200 binin de altına inmeli.

UZMANLAR UYARIYOR!

Sıralamalar geriledi

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt: “Tüm puan türlerinde sıralamalar çok geriledi. Sayısalda 299,299 puan alan aday 2021'de 90 bin 221. iken, 2022'de 297,308 puan alan aday 178 bin 379. olabildi. İki katı gerileme var. EA ve Sözel'de fark daha fazla. Sıralamalar beklenenin çok altında. ‘Sıralamalar 2020'ye benziyor' söylemine inanıp, o sıralamayı kullananlar yanılır. 2022 YKS tercihlerinde çok dikkatli olunmalı. Çünkü, baraj kalktığı için puanı hesaplanan her aday tercih yapabilecek.”

Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i olmayacak!

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı/Eğitim Uzmanı Turgay Polat: “Adayların kafasında puanlar, sıralar gibi amansız sorular var. Bu sıralama sınavıdır. Mezun olup, 2026 yılının dünyasına ‘Merhaba' dediğinizde, ABD Çalışma Bakanlığı araştırmasına göre bugünkü mesleklerin yüzde 65'i olmayacak. 21. yüzyıl becerileriyle sizi ‘yeni dünya insanı' olarak yetiştirecek üniversiteleri bulun. Yurt dışı imkanını sorgulayın. Eğitimi, İngilizce değilse işiniz çok zor. Big data, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik, game design odaklı mı? Sorun.”