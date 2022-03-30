Milyonluk kasalar emanetçiye teslim!

Boğaziçi Üniversitesi’nin 482 milyon 125 bin liralık 2022 bütçesini Rektör Naci İnci’nin “Tedviren” yani “Şartları taşıyan kimse yok” gerekçesiyle atadığı isimler yönetecek...

Sultan UÇAR

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Kayyum rektörü protesto nöbetlerinde 308. güne girilen Boğaziçi Üniversitesi' nde akademik kadrolardan sonra şimdi de 3 enstitü ve 29 bölümde idari kadrolara ‘tedviren' atama süreci başladı. Tedviren yani aranan koşullara sahip kamu görevlisi bulunamadığı gerekçesiyle, aranan nitelikleri taşımayanlar eliyle işler yürütülecek.

KİMSE YOKMUŞ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevini yapan Zekiye Kahriman'ın yerine tedviren Soner Melih getirildi. Melih, aynı zamanda Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı görevini de yine tedviren yapacak. Genel Sekreter Yardımcılığı'na tedviren atanan Safiye Yılmaz aynı zamanda İdari Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. Hesapların olduğu Strateji Daire Başkanlığı görevinden alınan maliye kökenli Serpil Aynur Aydın'ın yerine Bilgi İşlem Daire Başkanı Zekiye Kahriman atandı.

KADRO FORMÜLÜ

TBMM'de onaylanan 2022 bütçesi 482 milyon 125 bin lira olan üniversite, bunu yöneten idari kadrolara atama yapılabilmesi için 1416 sayılı yasa kullanılıyor. YÖK'ün yurt dışına gönderdiği öğrencilerin yüksek lisans veya doktorayı bitirince, Türkiye'de üniversitelere doğrudan atamanın önünü açan yasa, profesör ve doçent için fakülte yönetim kurulu ‘olumlu görüş' şartı koşuyor.

PROFESÖR PLANI

Boğaziçi'nde 10'u profesör, 20'si doçent 120 kişi alımı için kadro verildi. Fakülte yönetim kurulu engelini aşmak için rektörlük, 1416 sayılı yasadan yararlanıyor. Profesör ve doçentleri atayabilmek için atanana kadar unvanlarından vazgeçmesi istenip, ‘yardımcı doçent' kadrosuna geçirilecekler. Atama sonrası aynı kişilerin tekrar profesör, doçent kadrosuna alınmasının planlandığı öğrenildi.

İLANSIZ ATANDI

Genel Sekreterlik görevine ilana çıkılmadan Dr. Hasan Fehmi Topal vekaleten atandı. Topal'ı daha önce Rektör İnci, Çevre Bilimleri Enstitüsü'ne atamak istese de enstitü onaylamamıştı. Rektör yetkisiyle önce aynı enstitüye ardından da Genel Sekreterlik görevine getirildi. Dr. Topal, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) alternatif kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin (BURA) yöneticiydi. Rektör İnci, BURA'nın kurucu yönetiminde yer alıyor.

Elektronik tebligat

Öğrencilerin elektronik kelepçeyle ev hapsine alınmasıyla hafızalara kazınan BÜ'de 3 hafta önce Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ile İktisadi İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'ın elektronik tebligatla görevden alındığı ortaya çıktı.

Vekillere emanet

– Personel Daire Başkanı Akkız Duman (vekil)

– İç Kontrol Şube Müdürü Ayşe Demiralp (vekil)

– Spor Şube Müdürü Mesut Okur (vekil)

– Afet Acil Durum Müdürü Muhammet Ali Demir (vekil)

– Yurtlar Müdürü Bünyamin Acar (vekil)

– Bütçe Müdürlüğü İmdat Haspolat (vekil)

– Satınalma Şube Müdürü Sevgi Abbasoğlu (vekil)

Çifte koltuk!

– Genel Sekreter Yardımcısı Safiye Yılmaz (tedviren)

– İdari Mali İşler Daire Başkanı Safiye Yılmaz (asil)

– Sağlık Kültür Daire Başkanı Kasım Mantarcı (vekil)

– Sosyal Tesisler Müdürü Kasım Mantarcı (vekil)

– Bilgi İşlem Daire Başkanı Soner Melih (tedviren)

– Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Soner Melih (tedviren)

Alternatif vakıf

40 yıl önce kurulan Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne (BÜMED) karşı, 2003'te Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) adlı alternatif mezun derneğinin ardından şimdi de 44 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nın (BÜVAK) karşısına Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı kuruldu.