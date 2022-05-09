MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler MSÜ tercihi yapıyor. MSÜ tercih işlemleri 13 Mayıs cuma gününe kadar devam edecek. MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı ancak geçmiş dönem süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

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Askeri öğrenci adaylarının 2022 MSÜ tercih işlemleri devam ediyor. MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 13 Mayıs tarihine kadar yapabilecek.

MSÜ TERCİH SAYFASI

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecek. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59’a kadar yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2022-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2’nci seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.