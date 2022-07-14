ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 98. ÖGG sınav sonuçları bekleniyor…

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak olan ÖGG sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özel Güvenlik 98. Temel Eğitim ve 74. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 15 Temmuz Cuma günü açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

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Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için adayların sınav sonucunun en az 60 puan olması gerekiyor. ÖGG sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren EGM adresine giriş yaparak TC kimlik numarası aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 15 Temmuz tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.