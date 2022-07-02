Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? İşte öğrenci affı detayları…

AKP'nin 7. kez çıkardığı öğrenci affı ile üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrenci aftan yararlanacak. Öğrenci affı ile geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor. Öğrenci affında 2011, 2012 ve 2018 aflarında olduğu gibi ‘terör suçu' af kapsamı dışına alındı.

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3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli maaşlarının alt sınırını 3 bin 500 TL olarak belirlenmesini de içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Türkiye'de Yükseköğretim öğrencileri için ceza afları, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılması anlamına geliyor.

Öğrenci affı lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayacak.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek. Son afta da terör suçu, af kapsamı dışında bırakıldı.

ÖĞRENCİ AFFI DETAYLARI

Kanun teklifi ile öğrenci affı getiriliyor. Bu kapsamda; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınıyor.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Genel Kurul'da teklife eklenen önergeyle, akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan, ‘intihal' suçu sebebiyle yükseköğretim kurumlarından ilişkisi kesilenlerin aftan yararlanmamaları amaçlanıyor.