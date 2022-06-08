Öğrenciler uyuşturucu bataklığına çekiliyor

Türkiye’de son 1 yılda 15 yaş altı uyuşturucu kullanım oranı yüzde 0.4’ten yüzde 14’e çıktı. “Önemli bir toplumsal güvenlik sorunu” diyen Emniyet Genel Müdürlüğü, “15-24 yaş en riskli grup. Bu yaş aralığında uyuşturucuya başlayanların oranı yüzde 73.7” diye raporladı.

Sultan UÇAR

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucu suçlarından işlem yapılan 264 bin 202 şüpheliden 43 bin 452'si ile görüşerek, “2022 Narkotik Suça Karışanların Profil Analizi Raporu” yayınladı. Raporda, “Madde bağımlılığına bağlı farklı suçlara karışılması, uyuşturucu arzını ortaya çıkarması, önemli bir toplumsal güvenlik sorununu oluşturuyor” diye vurgulandı.

YÜZDE 95'İ ERKEK

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı raporunda çarpıcı tespitler şöyle: “Uyuşturucu suçları, erkek egemen bir suç türü. Kadınların bu suçtan daha uzak olduğu söylenebilir. Bağımlı cinsiyetlerine bakıldığında yüzde 95.1'i erkek, yüzde 4.9'u kadın.”

BOŞANMA ETKİSİZ

“Literatürde parçalanmış ailelere mensup çocuklarda, uyuşturucu kullanım riskinin yüksekliği gibi bir tespit var. Ancak elde edilen veriler, bu tespiti teyit etmedi. Narkotik maddeleri tüketenlerin yüzde 82.2'si anne-baba beraber ailesiyle birlikte yaşıyor.”

15 YAŞA DİKKAT

“Uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 19.5 ve 15-24 yaş en riskli gruptur. Bu yaşta uyuşturucuya başlayanların oranı 2020'de yüzde 73.6 iken, 2021'de yüzde 73.7 oldu. Uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 82.4. Tütün kullanmaya başlama yaş ortalaması 16.7, alkole başlama yaş ortalaması 18.”

100 çocuktan 37'si bağımlı!

15 yaş altı uyuşturucu kullanım oranı son 1 yılda yüzde 0.4'ten yüzde 14'e çıktı. 15-19 yaş arası kullanım oranı yüzde 11.7'den yüzde 37.4 oldu. Tedavi görenlerin yüzde 47.8'i 19 yaş altı. İlk kez kullananların yüzde 78.3'ü arkadaşından bulmuş.

Yüzde 92'sinin annesi ev kadını

“Uyuşturucu suçuna karışanların yüzde 92.2'sinin annesi ev kadını. Yüzde 57.6'sının babası, yüzde 49.3'ünün annesi ilkokul mezunu. Annesi üniversite mezunlarının oranı yüzde 0.5 ve babası üniversite mezunu olanların oranı yüzde 1.1 çıktı.”

EĞİTİM ARTTIKÇA KULLANIM AZALDI

“Eğitim seviyesi yükseldikçe, uyuşturucu suçuna karışma olasılığı azalıyor. TÜİK verilerine göre, öğrenimi lise altı olanların oranı yüzde 61.6 iken, Emniyet verilerinde aynı oran yüzde 73.4”