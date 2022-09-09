Öğrencilerden eylem: Yurt sorununa çözüm için odaları birleştirdiler

Koç Üniversitesi yönetimi, yurt sorununa çözümü odaları birleştirmekte buldu. Kendilerine tek kişilik odalarda kalma sözü verildiğini söyleyen asistanlar ve doktora öğrencileri, rektörlük önünde 'yataklı' eylem yaptı.

Fırat FISTIK

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Koç Üniversitesi’nde okulun açılmasına az bir süre kala yurt problemi tartışılıyor. Daha önce okul yönetimi üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilere ‘yurt imkânı sağlayamayacaklarını öngördüklerini' açıklamış, tepkiler sonrası geri adım atmıştı.

Bu müdahalenin ardından bir müdahale de doktora öğrencilerine, asistanlara geldi. Daha önce kendilerine sözleşmeyle verilen evlerden ayrılmak zorunda kalan doktora öğrencileri, şimdi de tek kişi kaldıkları yurt odalarından çıkarılıyorlar. Asistanlara ve doktora öğrencilerine, odalarda birkaç kişiyle birlikte paylaşımlı olarak kalacakları söylendi. Bunun akabinde okul yönetimi yurtlardaki odaları da taşımaya başladı.

Üstelik bu odaların küçüklüğü de kalanlar için ciddi bir sorun.

“TEK KİŞİ KALMA SÖZÜ VERİLMİŞTİ”

Üniversite yönetimi yurt sorununda çözümü odaları birleştirmekte buldu. Kendilerine en başında, paylaşımlı odaların olmayacağı, tek kişi kalacakları sözü verilen doktora öğrencileri ve asistanlar ise buna karşı eylem başlattı.

Öğrenciler tepki olarak odalardaki yatakları rektörlük önüne bıraktılar.

“MÜŞTERİ DEĞİL ASİSTANIZ”

Eylemde konuşma yapan bir asistan şunları söyledi:

“Müşteri değil, asistanız. Kendi haklarımızdan başka bir şey istemiyoruz. Kimse bizimle görüşmüyor. Yurt odalarından bizleri atmanızı beklemeyeceğiz.

750 liralık kira yardımını arttırın ya da yurtlarımıza dokunmayın demiştik. Onlar bize, geri dönüş yapacağız demişlerdi. Ama anladık ki bunlar şeffaf bir şekilde olayı yürütmek şekilde sinsice, odaları değiştirip, öğrencilerin kartlarını inaktif edip, artık bu odalara giremezsiniz, sizin yaşayacağınız yer burası, 5 metrekarelik yer dediler. Acaba kendileri o odalarda yaşamak ister miymiş?

Biz eylemlerimize devam edeceğiz, bu konu bitmeyecek. Herkesi tekrar dayanışmaya çağırıyoruz. Lütfen asistanlara ses verin.

Bu sorun sadece bize özel de değil. Bu okul hem lisans, hem de lisansüstü öğrencilerine aynı şeyi yapıyor. Odalar, öğrencilere sorulmadan değiştiriliyor. Video çekmek istediğimizde buna izniniz yok dendi ve engellendik. Halbuki onların bizim kazanılmış haklarımızı elimizden almaya hakkı yok.”

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