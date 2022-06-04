Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman alınacak?

İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler il içi başvuruları 4 Temmuzda itibaren, il dışı başvuruları 25 Temmuz'dan itibaren alınacak. İşte eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ile ilgili detaylar…

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Sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme’ yapmak isteyen öğretmenlerin başvuru tarihleri belli oldu.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi istek, iller arası istek ve zorunlu çalışma yükümlülüğü, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi duyuruldu.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz’da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz’da olacak.

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz’da alınacak ve atamalar 1 Ağustos’ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos’ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos’ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.