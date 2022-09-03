Öğretmenler iş bırakıyor

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, SÖZCÜ WEB TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Cem Yıldırım

Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, SÖZCÜ WEB TV'ye açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin yetiştirilmesi, çalışma koşulları, özlük hakları ve emekliliğini de düzenleyen meslek kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öğretici, “Öğretmen temsilcilerimiz, okulların açılacağı 5 Eylül Pazartesi günü iş bırakacak. Tüm Türkiye genelinde temsilcilerimiz açıklamalar yapacak. Bizler de Anadolu Eğitim Sendikası Genel Merkezi olarak Ankara’da bakanlığa sesleneceğiz'' dedi. İhtisas mesleği olan öğretmenlik için uzman ya da başöğretmen gibi sıfatlar getirilmesinin doğru olmadığını belirten Öğretici, şunları söyledi:

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

‘'Bizim sadece bir başöğretmenimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk’tür. Öğretmenin başına uzman veya başöğretmen sıfatının gelmesini doğru bulmuyoruz. Bu durum öğretmenler odasında bile ayrımcılığa neden olur.

Şimdiden okul kayıtlarında veliler okul yöneticilerine, ‘Çocuğumun sınıfına, uzman ya da başöğretmen girsin' talebinde bulunuyor. Veliler arasında da kargaşaya neden olacak bu uygulama kesinlikle kaldırılmalı ve sınav iptal edilmelidir. Öğretmenler odasına girdiğinizde ücretli öğretmen, geçici öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmeni görmektesiniz. Şimdi buna uzman ve başöğretmen de eklenecek. Öğretmenin ücretlisi, geçicisi, sözleşmelisi olmaz. ‘'