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Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı! Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları…

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna bağlı öğretmenler, mazerete bağlı tayin için geçtiğimiz günlerde tercihlerini tamamlamıştı. MEB, özür grubu atama sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.' dedi.

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Öğretmen özür grubu tayin sonuçları açıklandı! Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları…

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvurusunu tamamlamasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

ÖZÜR GRUBU TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 22 Ağustos’ta ilan edildi. Sonuçlar, ‘https://mebbis.meb.gov.tr/' ve e- Devlet adresinden öğrenilebiliyor.

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMASINI ERDOĞAN DUYURDU

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2 saat 45 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, öğretmenlerin beklediği özür grubu atama işlemleri hakkında açıklama yaptı.

“Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini de vermek istiyorum.”