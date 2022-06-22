Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri uzaktan mı yapılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma programı, eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’de bulunan yüzbinlerce öğretmen, okula öncesinde verilen seminere uzaktan katılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmen seminerleri hakkında açıklamada bulundu. Yüz yüze mi yoksa online olarak mı yapılacağı merak konusu olan seminerlerin online olarak yapılacağı açıklandı.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan dönemde Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı başlangıcında öğretmenlere yönelik videolu bir mesaj yayımladı. Özer mesajında 2022 yılının ilk 5 ayında öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısının geçen yıla göre yüzde 220 oranında arttığını ifade etti.

ÖĞRETMEN İDARİ İZİN TARİHLERİ NELER?

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin 20-24 Haziran arası mesleki çalışma programını çevrim içi gerçekleştireceğini, 27-30 Haziran arasında da idari izinli sayılacağını belirtti.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar.” açıklamasında bulundu.