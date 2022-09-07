Öğretmenin okul yolu günde 300 kilometre

Türkiye’deki 12 bin 158 köy okulunda, halen 622 bin 795 öğrenci okuyor. 20 yılda 20 bin köy okulunu kapatan AKP iktidarı, şimdi 5 çocuk bulunan köyde anasınıfı açıyor.

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MEB, öğretmenlerin il içi eş durumu mazeret tayinlerini yine yapmadı. Haritada eşleriyle aynı ilde görünseler de, biri şehrin bir ucunda diğer bir ucunda kaldı. Okullarına ulaşmak için her gün 50 ile 150 km yol gitmek zorunda kalan öğretmenler, isyan etti. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilkokul birinci sınıflar ve ortaokul birinci sınıfların uyum eğitimiyle başladı. Ağustos ayında öğretmenlerin il dışı mazeret tayinleri yapılırken, il içi mazeret tayinleri ise yapılmadı. Eşiyle aynı ilde görevli görünen öğretmenler, Konya, Sivas, Antalya gibi yüzölçümü çok büyük iller başta olmak üzere mağdur oldu. Bakanlıktan, il içi mazeret tayini yapması bekleniyor.

Öğretmenler ne dedi?

KÖY ÖĞRETMENİNİN ÇIĞLIĞI!

A.B: “12 yıllık köy okulu öğret­meniyim. Okulumu, öğrencilerimi çok seviyorum. Gidiş geliş her gün 120 km yol yapıyorum. 06.00'da evden çıkıp, 17:00'de geliyorum. Hizmet puanım, atanmayı istediğim ilçedeki okullardan kat kat yüksek. Puanı düşükler, ‘görevlendirme' diye torpille atandı. 6 yaşındaki çocuğum bu yıl tek başına okula gidecek. Kimsesiz bir köy öğretmeniyim.”

“OKUL YOLU ÇİLELİ”

E.Ö: “16 yıldır her gün 150 km yol gidip, geliyorum. Konya'nın bir ucunda ben, bir ucunda eşim görevli. Benim okulum Mersin, eşimin Ankara sınırında. Sabahın köründe kalkıp, gidiş geliş her gün 300 km yol yapıyorum. Çileli okul yolu, gücümü tüketti. ”

“AİLEMİZ PARÇALANIYOR”

H.D: “Ağustostaki mazeret tayinin­de Cumhurbaşkanı, ‘İstisnasız tüm öğretmenler tayin oldu' dedi. İl dışı tayinleri yapılırken, il içine tayin hakkı verilmedi. Okulla ev arasında 120 km yol var. Çaresiz, okula yakın bana ev tutuldu. Ailemiz parçalanıyor.”

“KİRAYA MAAŞIM YETMEDİ”

D.K: “22 yıllık öğretmenim. İl içi tayin hakkı verilmediğinden okuluma gitmek için her gün 100 kilometre yol yapıyorum. Kiralık ev tutmaya, maaşım yetmedi. Maddi manevi çöktük. Maaşım yol parasına gidiyor. Bırakın kitap alıp okumayı, eve yiyecek almaya para kalmıyor.”