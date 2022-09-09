Öğretmenler, Bakan Özer’e güvercinle mesaj gönderdi

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve maaş promosyonlardaki adaletsizliğe karşı Milli Eğitim Bakanlığı’na yüzlerce dilekçe, elektronik posta ve sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak sesini duyuramaya çalışan öğretmenler son çare olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e posta güvercinleriyle mesaj gönderdi.

İlker KILIÇASLAN

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Öğretmenlik Meslek Kanunu'na tepkilerini birçok platformda dile getiren, Milli Eğitim Bakanlığı'na yüzlerce dilekçe, e-posta atan ve sosyal medya paylaşımlarında bulunan öğretmenler, tepkilerine kulak verilmeyince farklı bir yönteme başvurdular.

Manisa'da Hürriyetçi Eğitim-Sen'e bağlı öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası önünde toplanarak seslerini duyurmak için son çare olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e posta güvercinleriyle mesaj gönderdi.

“BAKAN ÖZER EĞİTİMCİLERE KARŞI SAĞIR VE DİLSİZ”

Posta güvercinlerini göndermeden önce basın açıklaması yapan Hürriyetçi Eğitim Sendikası İl Başkanı Haldun Bilgi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eğitimcilerin sorunlarına karşı sağır ve dilsiz olduğunu ve yaşanan hiçbir soruna cevap vermediğini ifade etti.

Hürriyetçi Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Bilgi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mesleki itibarımız her yıl çıkartılacak garip garip uygulamalarla, enflasyonun altındaki maaş zamlarıyla ayaklar altına serilmek isteniyor. Yaşanan olumsuzluklara karşı eğitimcilerin yükselen feryatlarına eski bakanlar olduğu gibi Milli Eğitimin yeni bakanı Mahmut Özer'de sağır ve dilsiz kalmayı tercih ediyor.

Yangından mal kaçırırcasına hazırlanan bir buçuk sayfalık öğretmenlik meslek kanunu ne yazık ki öğretmenlerin ihtiyacını karşılamaktan ve bilimsellikten bir hayli uzaktır. Bu ucube düzenleme ile öğretmenlerimize 1000 lira ücret artışı yapabilmek için adeta bin dereden su getirilmiş ve 604 bin öğretmenin motivasyonu alt üst edilmiştir.

Bunun için yüzlerce dilekçe verdik. E-posta gönderdik. Sosyal medyalarda paylaşımlarda bulunduk. Bunlar yetmedi bakanlık önünde eylem yaptık. Zahmet edip sesimizi dinleyen bir bakanlık yetkilisi olmadı.”

MAAŞ PROMOSYONLARINDAKİ ADALETSİZLİĞE TEPKİ GÖSTERDİ

Hürriyetçi Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Bilgi açıklamasında ayrıca, eğitim çalışanlarının bu yıl maaş promosyonları konusunda adaletsizlik yaşadığını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“TÜİK verilerine göre bile oldukça yüksek seyreden enflasyonu ve hayat pahalılığını dikkate alınmadan ve güncellenmeden yapılan maaş promosyonu anlaşmaları eğitimcilerin büyük mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Bu mağduriyetin giderilmesi için promosyon anlaşmalarının iptal edilip tekrar düzenlenmesi talep etmiştik. Ancak her zamanki gibi bu talebimizde kulak arkası değildi.”

“ULAŞILMAZ BAKANA, GÜVENCİNLE ULAŞMAK İSTEDİK”

Sendikanın şube başkanı Bilgi, taleplerini iletemedikleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ulaşmak için son çare olarak posta güvercini göndermeyi tercih ettiklerini belirterek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Sayın Milli Eğitim Bakanı'na sosyal medya üzerinden milyonlarca mesaj attık, Bakanlığa dilekçe verdik, elektronik posta gönderdik, ne yazık ki kendisine ulaşamadık. Ulaşılamaz Bakanımıza, son çare olarak elimizdeki bu güvercinleri gönderiyor ve mesajlarımızın ulaşmasını ümit ediyoruz.

Umarım sesimizi duyar. Sayın Bakan, ne zaman gerçek anlamda eğitim çalışanlarının yanında olduğunuzu hissettireceksiniz? Eğitim çalışanlarının saygınlığı ile kimsenin oynamasına izin vermeyeceğiz ve bedeli ne olursa olsun daima arkadaşlarımızın haklı, gür ve hür sesi olacağız.”

Açıklamanın ardından şube başkanı Bilgi ve beraberindeki öğretmenler sembolik olarak posta güvercinlerini salarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e mesaj gönderdi.