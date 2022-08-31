Öğretmenlik mezunu bakıcılar aranıyor!

, “Öğretmenlik Mezunu’ çocuk bakıcısı ilanları vermeye başladı. “Yatılı çocuk bakıcısı öğretmen aranıyor” başlığıyla ilanlar yayınlandı.

Sultan UÇAR

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İnşaat işçiliği, garsonluk, kasiyerlik derken şimdi de “Yatılı çocuk bakıcısı öğretmen aranıyor” diye ilanlar veriliyor. Öğretmenlere, çocuk bakıcılığı için aylık 7 bin 500 lira maaş teklif edildi.

UTANDIRAN İLANLAR

Geçinmek için garsonluk, kasiyerlik, inşaat işçiliği derken şimdi de hem atanamayan öğretmenler hem de vatandaşlar, “Öğretmenlik Mezunu' çocuk bakıcısı ilanları vermeye başladı. “Yatılı çocuk bakıcısı öğretmen aranıyor” başlığıyla ilanlar yayınlandı.

MAAŞ 7 BİN 500 LİRA

“İlkokul 2. sınıfa giden çocuğumun okula gönderilmesi, yemek, temizlik yapılması için öğretmenlik mezunu, teknolojiyle arası iyi, tercihen İngilizce bilen” diye şartlar sıralandı. Haftada 6 gün 24 saat çalışacak öğretmene İngilizce biliyorsa aylık 8 bin 500 lira, bilmiyorsa 7 bin 500 lira maaş verilecek.

4 Üniversite diploması var bakıcılık arıyor

■ B.A (29): Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih, Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. İngilizce biliyorum. Öğretmenim, işsizim. Bebek bakıcılığı işi arıyorum.”

■ E.H (26): “İlkokulda 2 yıl vekil öğretmenlik yaptım. Atanamadığım için şimdi çocuk bakıcılığı yapmak için iş arıyorum. İşe alındığım evde, çocukların derslerine yardım da ederim.”

“Bakıcılık yoksa çaycılık yaparım”

■ G.D (29): “Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 2 yıl sınıf ve 1 yıl Türkçe öğretmenliği yaptım. Çocuk, hasta, yaşlı bakımı, ofis asistanı, çay servisi veya temizlik elemanı olarak çalışabilirim.”

■ C.Ö (25): “Öğretmenlik mezunuyum. 4 yıl öğretmenlik yaptım. A-2 seviyesinde İngilizce biliyorum. Geçinmek için bebek bakıcılığı işi için ilan verdim. Ben değil, Milli Eğitim Bakanlığı utansın.”

Eğitim Sen Genel Başkanı Prof. Dr. Nejla Kurul:

“Utanç verici”

“Eğitimin, bilimsel, laik, demokratik ve tüm yurttaşlara eşit şartlarda yapılması kamusal bir sorumluluktur. MEB bu sorumluluğunu yerine getirmediği için toplum gözünde öğretmenlerimiz itibarsızlaştırıldı. Öğretmenler, geçinebilmek için her işi yapar hale getirildi. Öğretmenleri, bakıcılık yapmaya iten bu süreç çok ciddi bir çürümüşlüktür. MEB adına utanç verici. ”

Öğretmenin yeri sınıfıdır

“Öğretmenin emeğini, bizzat MEB değersizleştirdi. Bir öğretmenin atanmama mağduriyetini, kimi aileler de kendi çocuğu lehine vicdansızca kullanıyor. Neyse ki; bebek bakıcılığı, çaycılık gibi işe alımda, öğretmenlerimizden bir de ‘uzman öğretmen' belgesi istememişler. Bakıcıların, çaycıların emeklerine saygımız sonsuz ama öğretmenin yeri sınıfıdır.”