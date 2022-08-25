Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılacağı tarih yaklaştı

Yaz tatilinin son günleri yaklaşırken velilerin okul hazırlıkları başladı. Okullar 12 Eylül'de açılacak. Bu yıl okullar öğrenciler toplamda 179,5 gün eğitim görecek.

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Yaklaşık üç ay sürecek yaz tatilinin tadını çıkaran öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Yeni dönemde, yeni sınıflarında başlayacak milyonlarca öğrenci 2022-2023 yılı boyunca dört kez tatil yapmak imkanı bulacak. Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından paylaşılan 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait takvim ile belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül’de açılacak.

1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

VELİLERİ OKUL MASRAFI KORKUSU SARDI

Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen tüm harcamalarını kısan dar gelirli veliler için kabus ayı adım adım yaklaşıyor. Bu eylül, okula giden çocuğu olan ve kısamayacağı harcamalarla yüzleşecek dar gelirliler için çok zor geçecek. Servis ücretlerinde yüzde 50’yi bulacak zamların açıklanmasını bekleyen veliler, marketlerin okul kataloglarının açıklanması ile fiyat artışlarının şokunu yaşıyor.

SAYFA KOPARMAYIN

Kalem, silgi, boya gibi ürünlerde yüzde 100’ü aşan oranlarda artışlar gözlenirken özellikle defter fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Geçen eylül ayında 4-5 TL seviyesindeki 80 sayfalık defterler 19.90 TL’ye satışa çıktı. Her bir öğrenci için en az 7-8 defter ihtiyacı dikkate alındığında 2 çocuklu bir velinin sadece defter için ödemesi gereken rakam 320 TL.

Bu eylül ayında kalem kutusunu doldurmak da çok zor olacak. Kurşun kalemin adedi 1 TL seviyesinden 2.5 TL seviyesine yükselmiş durumda. Kırmızı kalemlerin de 4’lü setinin fiyatı geçen yıl eylülde yayınlanan ‘okula dönüş’ kataloglarında 5 TL iken bu yıl 10 TL’ye yükseldi. 12’li sulu boya aynı marka geçen yıl 19.90 TL fiyatla satılırken, bu eylül ayında 29.99 TL etiketle satışa çıktı.

Zam oranları, ithal hammadde ile üretilen ve TL’deki keskin değer kaybının etkilediği ürünlerde, örneğin yapıştırıcılarda çok daha yüksek. Geçen yıl eylül ayında 3’lü yapıştırıcı 19 TL’den satılırken bu yıl aynı marka ürünün 3’lü seti 46 TL’ye raflara geldi.

Birçok ülke nakit yardım yapmayı planlıyor

Her fırsatta “enflasyon tüm dünyanın sorunu” deniyor ancak tüm dünyada enflasyona karşı destek için halka dönem dönem dağıtılan nakit yardımdan pek bahsedilmiyor. Avrupa’da enflasyonun yüzde 8.9’a çıkması ile ülkeler birer birer yardım paketi açıklamaya başladı. Fransa önümüzdeki aydan itibaren kişi başı 100 Euro’luk bir yardım paketini uygulamaya alırken İtalya yıllık 35 bin Euro’dan düşük geliri olan vatandaşlarına dağıtılacak ‘enflasyona karşı destek’ yardımını 200 Euro olarak açıkladı. Portekiz de dar gelirli ailelere 600 Euro nakit yardım yapacak.