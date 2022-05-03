Okullar perşembe cuma tatil mi? Bayram tatili okullar için ne zaman bitiyor?

Ramazan bayramı tatili devam ederken okulların ne zaman açılacağı velilerin merak konusu oldu. Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Bayram tatili süresi 9 güne çıkarılmadığı için 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günü okullar açık olacak.

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Okullar, Ramazan bayramının resmi tatiller takviminde yer alması nedeniyle 3 günlük tatile girdi. Bayramın hafta sonu yanı sıra sonraki iki hafta içi günü ile birleştirilerek 9 günlük bir tatil oluşturulması beklentisi oluşmasına rağmen, hükümet cephesinde karar çıkmadı.

OKULLAR PERŞEMBE CUMA TATİL Mİ?

Ramazan bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor.

Okullar perşembe ve cuma günü tatil olmayacak. Okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

ERDOĞAN’DA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu.

“BİRÇOK KARDEŞİMİZİ HAKKA UĞURLADIK”

Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek şunları söyledi;

*Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti.

*Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

“OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

*Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum.

*2021-2022 eğitim öğretim yılının 4’te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.