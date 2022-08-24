Olimpiyat şampiyonu Buse gururlandırdı

Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buse Başak Kesimoğlu, 2022 Dünya Almanca Olimpiyatları’nda dünya şampiyonu oldu.

Sultan UÇAR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünyanın en büyük Almanca yarışması olan Uluslararası Almanca Olimpiyatları (IDO)'nda Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji Lisesi 11. sınıf öğrencisi Buse Başak Kesimoğlu, 2022 Dünya Almanca Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Almanca Olimpiyatları' nda, Türkiye ilk kez birinci çıkarmayı başardı.

İLK ŞAMPİYONUMUZ

Uluslararası Almanca Öğretmenleri Birliği (IDV) ve Goethe Enstitüsü'nün dünya genelinde yaptığı olimpiyatlara Almanca dersi alan 14-17 yaşlarındaki 13 milyon öğrenci katıldı. Türkiye finallerine kalan Buse Başak Kesimoğlu, Hamburg'daki olimpiyatta ülkemizi temsil etti. Almanya'da 2 hafta süren olimpiyatlarda tiyatro, makale yazma, organizasyon gibi birçok aşamada yarışıldı. Kesimoğlu, Alman diline hakimiyetinin yanında yaratıcılık, sosyal beceriler ve organizasyon becerileriyle dünya birincisi olmayı başardı. Olimpiyatlar, 2024'te Frankurt'ta yeniden düzenlenecek.