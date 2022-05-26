ÖSYM 2019, 2020 ve 2021 yılları sınav sorularını erişime açtı
ÖSYM, aralarında KPSS, ALES, YÖKDİL, MSÜ ve DGS gibi testlerinin de yer aldığı birçok sınavın geçmiş sorularını erişime açtı. Adaylar ve soruları tekrar çözmek isteyenler 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait sınavların sorularını ÖSYM sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖSYM, her yıl milyonlarca adayın katıldığı birçok sınavın sorularını erişime açtı. ÖSYM sayfasından görüntülenebilecek sınav soruları 2019, 2020, 2021 yılını kapsadığı duyuruldu.
ÖSYM SINAV SORULARINI ERİŞİME AÇTI
2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait sınavların soruları erişime açıldı. Yayınlanan sorular şu şekilde;
2019 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YDS/1, YDS/2, YÖKDİL, YDS/3)
2020 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, DGS, ALES/1, KPSS Lisans (GYGK, Eğitim), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, KPSS Ön Lisans, KPSS Ortaöğretim, ALES/’2, DUS, DHBT, YÖKDİL/1, YDS, YÖKDİL/2)
2021 yılı (TUS 1. Dönem, MSÜ, ALES/1, DGS, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GYGK, Eğitim), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), ÖABT, TUS 2. Dönem, ALES/2, DUS, ALES/3, YÖKDİL/1, YDS/1, YÖKDİL/2 ve YDS/2) sınavlarının soruları http://www.osym.gov.tr adresinde yer alan ‘Geçmiş Yıllardaki Sorular' sekmesinde erişime açıldı.