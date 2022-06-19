ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün’den YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır" ifadesini kullandı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 56 bin 512 adayın girdiği AYT, 10.15'te başladı. 180 dakika süren sınav, 13.15’te sona erdi.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan AYT, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulandı. Sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı.

ÖSYM BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, “Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır” açıklamasını yaptı.

SONUÇLAR 20 TEMMUZDA AÇIKLANACAK

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

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