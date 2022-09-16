‘Otizmli çocuklar neden okullara alınmıyor?’ sorusu Meclis gündeminde

Otizmli çocukların okullara alınmaması nedeniyle tepkilerini dile getiren aileleri, Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, araştırma önergesi sundu, MEB’e ayrıca 10 adet de soru yöneltti.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, otizmli çocukların okullara alınmaması nedeniyle tepkilerini dile getiren ailelerin çığlıklarını Meclis gündemine taşıdı.

Otizmli çocuklara ve ailelere çıkarılan engellerin kaldırılması için araştırma önergesi sunan CHP'li Dr. Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle de ayrıca 10 maddelik detaylı bir soru önergesi hazırladı.

Araştırma ve soru önergelerinde, bilimsel araştırmaların 3 yaşından önce yoğun ve etkili bir eğitimle önemli sayıda çocuğun ileriki yaşlarda normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim alabildiklerini gösterdiğine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Otizmin tek tedavisi erken ve yoğun eğitimdir. Otizmin ülkemizde 54 çocuktan 1’ini etkilediği düşünülmektedir. Türkiye’de özel eğitime gereksinim duyan 10 milyona yakın kişi bulunduğu tahmin edilmektedir. Otizmli çocuklarımıza ve ailelerine çıkarılan engeller derhal son bulmalıdır” diye konuştu.

Türkiye'de eğitim zilinin çalmasından sonra milyonlarca çocuğun sınıfları doldursa da, ne yazık ki otizmliler ve özel eğitime ihtiyaç duyan bazı öğrencilerin okulun kapısında bırakıldığına dikkat çeken Dr. Şevkin, “Birçok okul ve idarecileri, özel eğitim gereksinimi olan çocukları kabul etmemekte, bazı aileler kayıt yaptıracak okul bulmakta sıkıntı yaşamaktadır” diye konuştu.

“EYLEM PLANI KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI”

2016 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan Otizm Eylem Planı’yla, otizmlilerin, toplumsal hizmetlerden diğer bireylerle eşit yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçimde toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının kolaylaştırılmasının amaçlandığını ancak aradan geçen sürede değişen bir şey olmadığını vurgulayan Dr. Şevkin, şunları dile getirdi:

“Plan, sadece kâğıt üzerinde kalmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim (OÖE) ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 11. maddesine göre, “Rehberlik ve araştırma merkezi raporu ile yönlendirilmesi yapılan özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, yerleşim yeri adresine uyumlu okula kaydedildikten sonra durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ulusal adres veri tabanındaki adreslerine bakılmaksızın istedikleri okula nakillerinin” yapılması gerekmektedir.

2018 tarihli Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği de “Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin ‘Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu' doğrultusunda her tür ve kademeli eğitimlerini kaynaştırma bütünleştirme yoluyla, akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürmelerini” düzenlemektedir.

Düzenlemelerin ve yönetmeliklerin uygulamada eksiklikleri nedeniyle otizmli çocuklar, hak ettikleri eğitimin ancak yüzde 10’unu alabilmektedir.”

“ANNENİN FERYADINI DUYUN!”

Adana’da otizmli çocuğunu okula almak istemeyen müdürler nedeniyle okul bulamayan anne Ünzile Kara'nın feryadının da kamuoyuna yansıdığını anımsatan Dr. Şevkin, araştırma ve soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Öyle ki umudunu yitirmeye başlayan anne kendini yakmak istemiştir. Aynı sorunu yaşayan aileler de sorunun çözümü için Adana Valiliği'ne müracaatta bulunmuştur.

Sorun yeni olmamakla birlikte kanunlara, yönetmeliklere rağmen okul müdürlerinin özel eğitim sınıfı açmaması ya da kaynaştırma için öğrenciyi okula almaması çocuklarımızın geleceğinin, yaşamının çalınması anlamı taşımaktadır.

Yalnızca Adana’da 30’u aşkın otizmli çocuğun okul bulamadığı, Türkiye genelinde sayının daha korkunç olduğu bilinmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı kaderine terk edemeyiz.

Okul müdürlerinin bakanlığın kararlarına, yönetmeliklerine, kanunlara ve düzenlemelere rağmen çocukları okulların kapısından içeri almamaları Türkiye için kara bir lekedir. Hayatları boyunca otizmle mücadele etmek zorunda kalacak çocuklara ve ailelere yeni bir engel konulmasının önüne geçilmelidir.”

“MEB, NE YAPIYOR?”

Tüm bu nedenlerle meclisin araştırma komisyonu kurmasını talep eden CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle de şu soruları sordu:

1-Türkiye genelinde ilköğretim, lise ve üniversitede eğitim-öğretim gören kaç otizmli vardır?

2- Otizmli çocukların eğitim haklarına ulaşmakta ciddi sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Bakanlığınızın bu sıkıntıların giderilmesi için yaptığı çalışma, aldığı önlem var mıdır? Varsa nelerdir?

3- Türkiye'de 0-18 yaş grubu arası örgün eğitime devam eden Otizmli öğrenci sayısı kaçtır?

4- Sağlıklı çocuklar için haftada 30 saatin üzerinde eğitim imkanı tanınırken otizmli çocuklara devletin sağladığı imkânın haftada 2 saatle sınırlı olduğu bilinmektedir. Otizmli çocukların özel eğitim ders saatinin artırılmasına yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?

5- Türkiye genelinde toplamda kaç OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri) vardır? Var olan merkez sayısının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu merkezlerin arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

6- Otizmli bireylerin eğitimleri açısından, özel eğitimcilerin sayı ve kalitelerinin arttırılmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

7- Otizmli çocukların okullara alınmadığına yönelik iddialar mevcuttur. Adana'da 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte otizmli çocukları okula almayan okul müdürü/müdürleri var mıdır? Varsa kim ya da kimlerdir?

8- Türkiye genelinde 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte otizmli çocukları okula almayan okul müdürü/müdürleri var mıdır? Varsa kim ya da kimlerdir?

9-Çocukları okula almayan yöneticilerle/okul müdürleriyle ilgili Bakanlığınızın uyguladığı bir yaptırım olmuş mudur? Olmuşsa neler yapılmıştır?

10- Toplumda otizm farkındalığının arttırılması, otizmli bireylerin ve ailelerinin dışlanmasının ve otizmle ilgili yanlış bilinenlerin önüne geçmek amacıyla bakanlığınızca yapılan çalışma var mıdır? Varsa nelerdir?