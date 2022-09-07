Özel üniversitelerin tıp kontenjanları boş kaldı

Ekonomik kriz, doktorlara yönelik şiddet ve doktorların özlük haklarındaki sıkıntılar tıp tercihlerini vurdu. Özel üniversitelerin tıp fakültelerinin kontenjanlarının yarısından fazlası boş kaldı.

Latif SANSÜR

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ÖSYM, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına Ek Yerleştirme tercihlerinin, 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'nin 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu özellikle özel üniversitelerin Tıp Fakültelerinin kontenjanlarının büyük oranda boş kaldığını ortaya koydu.

Yüksek üniversite harçları, pahalı yurtlar, ekonomik kriz, doktorlara yönelik şiddet ve özlük haklarındaki sorunlar tıp tercihlerinde kendini hissettirdi.

Sıralamada ilk 50 bine girmesine rağmen ekonomik nedenlerle özel üniversitelere ilgi olmayınca, birçok üniversitenin Tıp fakültelerinde kontenjanların yarısından fazlası boş kaldı.

EKONOMİK KRİZ

Üniversitelerin internet sitelerinde ilan edilen tarifelere göre, Tıp Fakültesini tercih edecek öğrencilerin, tercih ettikleri üniversitelere göre 125 bin ile 400 bin lira arasında ücret ödemesi gerekiyor.

Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin kalacağı yurtların fiyatları da astronomik artış gösterdi.

Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde özel yurt fiyatları ise 75 bin ile 100 bir lira arasında değişiyor.

Tıp Fakültesi ders kitaplarının yüksek olması da tercihleri etkileyen etkenlerden biri oluyor.

“GELECEKTEN BEKLENTİNİN OLMAMASI DA ETKEN”

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Tıp Fakültelerine ilgi olmamasını son zamanlarda sağlık alanında yaşanan sorunların ve bu sorunların çözülmemesi ile ilgili bir durum olduğunu söyledi.

Ökten, şöyle konuştu:

*Tıp fakültelerinin, özellikle özel vakıf tıp fakültelerinde ücretlerin çok artması, tıp fakültelerinde kitapların daha pahalı olması, yurt ve barınma gibi sorunlar kontenjanların boş kalmasında etkili olabilir.

*Ancak, özellikle sağlık alanında yaşadığımız şiddet, şikayet, ekonomik ve özlük hakların yıllar içinde gerilemesi, etkili bir şiddet ve malpraktis yasasının olmaması, çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaşması da kontenjanların boş kalmasında büyük bir etken.

*Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal kriz, gelecekten beklentinin olmaması veya çok düşük olması, yurt dışına gitmek için çok talep olması da önemli etkenler arasında.