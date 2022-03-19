Polis başvuru şartı değişti! POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde evlilik değişikliği

Polislik başvuru şartları değiştirilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl öğrenci alımı gerçekleştirilen Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı yapılan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) başvuru şartları yönetmeliğinde yer alan evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

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Meslek hayatına polis olarak devam etmek isteyenlerin başvuru gerçekleştirdiği Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları’na (PMYO) şartlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Buna göre adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı.

POMEM VE PMYO BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Polis Meslek Eğitim Merkezleri ile Polis Meslek Yüksekokulları’na ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. POMEM ve PMYO’da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, değiştirilerek yürürlükten kaldırıldı.

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğininin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin;” ibaresi ile (h) bendinde yer alan “, adayın kendisinin ve evli ise eşinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

POLİS AKADEMİSİ MÜLAKAT SINAVI NASIL YAPILACAK

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.