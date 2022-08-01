‘Rektörü seçim heyecanı sarmış’

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un AKP İl Gençlik Kollar’nın düzenlediği etkinliğe katılması tepki topladı.

Orhan BOZKURT

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'un, AKP Gençlik Kolları'nın düzenlediği seçim çalışmasına katılması tepki topladı. Sivas AKP Gençlik Kolları tarafından Hamidiye Kültür Bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan Prof. Dr. Kul, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 seçimleri için destek istenen toplantıda ilk kez oy kullanacak gençlerle “Çay Bizden Sohbet Sizden” buluşması gerçekleştirdi.

“REKTÖRÜMÜZLE İLK KEZ OY KULLANACAKKARDEŞLERİMİZLE BULUŞTUK”

AKP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya, Rektör Kul'un, AKP bayrakları altında oturarak gençlerle sohbet etiğini gösteren fotoğrafları, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kul'un katılımlarıyla İlk kez oy kullanacak genç kardeşlerimiz ile birlikte “Çay Bizden Sohbet Sizden” buluşmasını gerçekleştirdik” notu ile paylaştı. CHP Milletvekili Ulaş Karasu, bu paylaşımlara tepki gösterdi.

“REKTÖRÜ SEÇİM HEYECANI SARMIŞ”

Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un AKP’li gençlerle buluşmasından kareler paylaşan CHP Sivas Milletvekili Karasu, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, AKP'nin düzenlediği gençlik buluşmasında… Sayın rektörü seçim heyecanı sarmış ama görünen o ki 2023'te üzülecek. Kendisine tavsiyem AKP'nin arka bahçesinde olacağına üniversitesinde rektör olması…” dedi.