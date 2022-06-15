Seçim öncesi öğrenci affı

AKP’nin 7. kez çıkarmaya hazırlandığı öğrenci affı için YÖK’ün çalışması tamamlandı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen 4 milyon 242 bin 316 öğrenci aftan yararlanacak.

Sultan UÇAR

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Türkiye'de YÖK'ün kurulduğu 1981'den 2000 yılına kadar 8 kez ve AKP'nin 20 yıllık iktidarında da şimdiye kadar 6 kez öğrenci affı çıktı. Yasal düzenleme için bu öğrenci affının da önce TBMM gündemine alınması gerekiyor. 2008'e kadarki aflarda, disiplin cezaları öğrenci sicil dosyalarından silinmişti. 2011, 2012 ve 2018 aflarında, ‘terör suçu' af kapsamı dışına alınmıştı.

Kimleri kapsıyor

Kayıt yenilememe, yatay geçiş, lise diploması olmadığı için geçici kaydı silinenler, diplomasını kayıt yaptırdığı halde bölümüne götürmeyenler ile üst üste 4 dönem kayıt yenilemeyen açık öğretim öğrencileri başvurabilecek. Son afta da terör suçu, af kapsamı dışında bırakıldı.