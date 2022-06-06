‘Sesimi duyan var mı?’ ile birinci oldu

53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde, Değerler Eğitimi Alanında Türkçe öğretmeni Hacer Moduk danışmanlığındaki Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Nazlı Aksay’ın “Sesimi Duyan Var Mı” Projesi birinci oldu.

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53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalinde, Değerler Eğitimi Alanında Türkçe öğretmeni Hacer Moduk danışmanlığındaki Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Nazlı Aksay'ın “Sesimi Duyan Var Mı” Projesi birinci oldu. Nazlı Aksay birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Matematik alanında ise “Heron Alan Formülüne ve Heron Üçgenlerine Farklı Bir Bakış” projesi ile danışmanlığını Matematik öğretmeni Yusuf İpek'in yaptığı Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Nazlıcan Özergin ve Begüm Ertürk Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'dan aldı.

“ADANA’YI DAHA YUKARI TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak 2021'in Afet Eğitim Yılı olması nedeniyle alınan birincilik ödülünün anlamının bir kat daha arttığını vurguladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde kısa süre önce başlatılan Matematik Seferberliğini de hatırlatarak özellikle matematik alanında Adana'yı daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Koçak:

“53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Adana'mızı gururlandırarak ödül alan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.