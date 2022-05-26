Sınavlar hapsediyor

Türkiye’nin önde gelen eğitim uzmanlarından Servet Gülsün Şirin, “Sınav sistemi, öğrencileri çok dar bir alana hapsediyor. Yeni bir sistem çok acil kurulmalı” dedi.

Sultan UÇAR

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında geri sayım başladı. 1 milyon 200 bin 8'inci sınıf öğrencisi yarışacak. İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin, sınav sistemini değerlendirerek, adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Şirin şunları söyledi: “Öğrencileri yarış atı gibi gören bu sistemi, anne-babalar ne yazık ki, farkına varmadan destekliyor. Çocuklar da sınavları ilerlemek için bir araç olarak değil, yaşıtlarının önüne geçmek için amaç olarak görüyorsa, burada çok büyük bir hata yapılıyordur. Üzücü olsa da gerçeğimiz bu.”

8 YIL 90 SORUYA SIĞMAZ

“Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre kendilerini doğru ifade edebilecekleri özgür alanlar bulabilecek iken, sistem onları sadece sınav başarılarıyla ölçerek, dar alanlara hapsediyor. LGS'de öğrencilere 90 soru sorulup, 8 yılda öğrendiklerini, hiç hata yapmadan ortaya koymalarının beklemek büyük haksızlık. 8 yıllık eğitim 90 soruya sığmaz. Artık, öğrencilerin mutlu olacağı, yetenekleri ortaya çıkaran, yeni eğitim modelleri tartışılmalıdır.”

ANNELER DİKKAT!

Eğitim Uzmanı Şirin: “Özellikle annelerin, çocuklarının sadece sınav başarısına odaklaması, üstlerindeki sınav baskısını katlayarak attırıp, hedeflenen başarıyı daha da aşağıya çekiyor.”

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAYI UNUTMAYIN!

– LGS, 5 Haziran'da 2 oturumda yapılacak.

– İlk oturum 09.30, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.

– Adaylara çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

– Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-okul'da olacak.

– Giriş belgesini okul mühürleyip, öğrenciye verecek.

– Sonuçlar, 30 Haziran'da internette açıklanacak.

Puan nasıl hesaplanacak?

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü, Yabancı Dil'den 50 soru sorulup, 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda, matematik ve fen bilgisinden 40 soru sorulup, 80 dakika süre tanınacak. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Türkçe, matematik, fen doğru cevap katsayısı 4 puan, diğer derslerde 1 puan olacak.