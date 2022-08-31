Meral Akşener: Kimse bu kadar ahmak olamaz

İYİ Parti lideri Meral Akşener, okulların açılmasına kısa bir süre kala, sürekli değişen eğitim sistemiyle ilgili konuştu. AKP döneminde eğitime olan güvenin ortadan kalktığını belirten Akşener, "Bunun bilerek yapıldığına inananlardanım... Kimse bu kadar ahmak olamaz" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İYİ Eğitimle, Özgür ve Yenilikçi Birey, Çoğulcu ve Katılımcı Toplum Vizyonu Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Burada bir konuşma yapan Akşener, yıllardır değişen eğitim sistemine değinerek sert eleştirilerde bulundu:

– Öncelikle öğretmen okulları gitti. Sonrasında köy okulları kapandı. Sonrasında defalarca bakan değişti. Sonrasında müfredatlar değişti. Sonrasında değişmedik hiçbir şey kalmadı. Eğitime olan güvenin ortadan kalktığı… Beceriksizlikten değil, bunun bilerek, taammüden, gayet bilerek yapıldığına inananlardanım… Kimse bu kadar ahmak olamaz.

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