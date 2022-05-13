Öğrenci affı geliyor

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, eğitim hakkı sonlanan üniversite öğrencileri için af çalışması başlattıklarını açıkladı.

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TBMM’de partisi adına konuşan AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, “Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 yılı başında Meclis’te bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2017-2021 yılları arasında öğrenciliği pasif duruma düşen öğrenci sayısının 1 milyon 330 bin 760 olduğunu açıklamıştı.

Yeniden öğrenci affı çıkarıldığı takdirde aftan yararlanacak kişi sayısının 1 milyon 174 bin 260 olduğunu belirtmişti. AKP iktidarında, 2005, 2008, 2011, 2012 ve 2018 yıllarında öğrenci affı çıkartılmıştı.

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