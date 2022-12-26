Üniversiteden tepki çeken çeken şart: İşçi değil köle arıyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında destek bölümüne alınacak sözleşmeli 4 kadın eleman için belirtilen iş tanımları, "Çalışan değil, her işi yapacak köle aranıyor” dedirtti.

Latif SANSÜR

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SBÜ Rektörlüğü'nün İstanbul Hamidiye Külliyesi ile Ankara Gülhane Külliyesi'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi, destek personeli, büro elemanı ve tekniker alımı ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, destek personelinin yapacağı işler bölümünde sıralananlar “Bu kadarı da olmaz” dedirtti…

İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde görevlendirilmek üzere alınacak en az ortaokul mezunu 3 kadın destek personeli için yapılan görev tanımında temizlikçilik, hamallık, bahçıvanlık, garsonluk gibi birçok meslek çalışanlarının yaptığı işler sıralandı. Bu da yetmezmiş gibi bir kadın personel için; Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler Eğitimi ve MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi Sertifikalarına sahip olması istendi.

GÖREVLERİ İÇİNDE YOK YOK

İlanda “İlgililerin görevleri” başlığı altında şu işler sıralandı:

* Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

* Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli toplamak.

* Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

* Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkmamak.

* Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları, muslukları ve pencere camlarını silmek. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

* Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

* Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat gibi eşya ve yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

* Çevre düzenlemesi yapmak. Çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

* Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve içecek servisi yapmak. Görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.