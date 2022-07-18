Abone Ol

YKS’de birinci çıkaran şehirler açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
YKS’de birinci çıkaran şehirler açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı.

Aygün’ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT’de Kocaeli; AYT Sayısal’da Kayseri, Eşit Ağırlık’ta İzmir, Sözel’de Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.

YKS sonuçları açıklandı İlginizi Çekebilir YKS sonuçları açıklandı