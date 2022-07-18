YKS’de birinci çıkaran şehirler açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, alanlarında YKS birincilerinin hangi şehirlerde olduğunu açıkladı.
Aygün’ün açıklamasında yer alan verilere göre, TYT’de Kocaeli; AYT Sayısal’da Kayseri, Eşit Ağırlık’ta İzmir, Sözel’de Kayseri; YDT Almancada İstanbul, Arapçada İstanbul, Fransızcada İstanbul, İngilizcede Kocaeli, Rusçada ise İstanbul alanlarında başı çeken iller olarak yer aldı.