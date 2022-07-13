Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu ne zaman? 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı…

Öğretmen adaylarının merakla beklediği sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama tarihi açıklandı. Ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapacak. Sözleşmeli öğretmen başvurusu 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak. İşte öğretmen alımı yapılacak branş dağılımı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren atama takvimi tarihleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adayların gözü artık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin tercihlerin gerçekleştirileceği ve ardından merakla beklenen atamaların yapılacağı tarihlerde. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

29 Temmuz’da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022’de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022’de açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50’Sİ İSTANBUL’A OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında öğretmen adaylarının atamasıyla ilgili yöneltilen soruya şöyle yanıt vermişti:

“Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. Bu öğretmenlerin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Yaklaşık 730 bin öğretmenimiz son 19 yılda atandı. Atanma yapılmayan hiçbir yıl yok. Hükümetimizin öğretmen atamamayla ilgili bir şeyi yok.

Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında, yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. İstanbul'u gerçekten merkeze aldık. İstanbul'un hem fiziki imkanlarını artırma hem de öğretmen ihtiyacı ile ilgili güçlü destek vermeye çalışıyoruz.”

“BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Bakan Özer şöyle devam etti:

“Atayacağımız öğretmenler de branş olarak ağırlıklı okul öncesi eğitime ağırlık vereceğiz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz okul öncesine çok büyük ağırlık verdik.

Türkiye, ilkokulda, ortaokulda, lisede, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını ciddi artırmasına rağmen okul öncesi eğitimde gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Bu sıkıntıyı aşmak için 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin yeni anasınıfı yapmak için yola çıktık.

Şu ana kadar 750 bağımsız anaokulunu 9 bine yakın anasınıfını da hizmete aldık. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu ana sınıflarıyla buluşturduk. 5 yaştaki okullaşma oranınız yüzde 78'den yüzde 92'ye çıkarttık. İstanbul'a bin yeni anaokulu yapacağız. 2022 sonuna kadar bitireceğiz. Eylülün ilk haftasına öğretmen ataması yetişecek açıklamam oradaki soruların çoğunun öğretmen adayı arkadaşlar bilir ne demek istediğimi de anlar.”